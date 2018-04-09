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Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

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Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü vesilesiyle, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliği için yurdun dört bir yanında fedakârca görev yapan Polis Teşkilatımızın Polis Haftası’nı kutluyorum.

Devletimizin temel taşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımızın mensupları; demokratik bir anlayışla sorumluluklarını en iyi, en doğru, en hızlı şekilde yerine getirmeye gayret etmektedir. Vatan sevgisi ve görev bilinciyle gece gündüz demeden halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımızın ülkemiz açısından kıymeti büyüktür. Terör başta olmak üzere, suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede Türk polisinin başarısıyla iftihar ediyoruz.

Her zaman olduğu gibi, 15 Temmuz kalkışmasında da suç örgütleriyle mücadelede toplumun desteğini de alarak üzerine düşeni yapmış, bu uğurda pek çok gazi ve şehidimiz olmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar sürekli değişim geçiren ve kendini yenilemeye, geliştirmeye önem veren Polis Teşkilatımız, içinde bulunduğumuz dönemde her türlü tehdidi bertaraf etme hususunda üstün bir çaba göstermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı bir kez daha kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başındaki polislerimize ve gazilerimize sevdikleri ile birlikte sağlıklı, başarılı yıllar temenni ediyorum.

Ankara Valisi Ercan TOPACA

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