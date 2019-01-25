Yenimahalle Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Muhayyer Makamı’nın en seçkin örneklerini icra eden koro, 2 bölümden oluşan dinletinin ilk bölümüne “Muhayyer Faslı” ile başladı.

Unutulmaz bestekar şarkıları ile yad edildi

Kulakların pasını silen faslın ardından ikinci bölümde Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz bestekârı, Solist Ziya Taşkent, ölümünün 20’inci yılında eserleriyle ile anıldı.

Taşkent’in hayatının anlatıldığı bölüm, ünlü sanatçının “Ne Gelen Ne Soran Var” şarkısıyla başladı.

Şarkıları hep bir ağızdan söylediler

Sanatçıyı şarkıları ile yad eden Yenimahalleliler, solistlere eşlik ederek şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Gecenin sonunda salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, solist ve koristleri ayakta alkışladı.