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Türk savunma sanayisine Ukrayna'da büyük ilgi
Teknoloji
08.10.2019, 22:18
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Türk savunma sanayisine Ukrayna'da büyük ilgi
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Türk savunma sanayisine Ukrayna'da büyük ilgi
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#ekonomi
#izmir
#ankara
#malatya
#istanbul
#Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic
#UEFA Avrupa Ligi
#samsun
#AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı
#boşanma nedir
#Muhammed Sezgin Kotanoğlu
#ab
#Fransa
#siyaset
#Haydar Meriç
#video haber
#magazin
#boşanma avukatı
#mersin
#eğitim haberleri
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