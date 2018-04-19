Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında görev yaparken şehit olan Altındağlı kahramanlar unutulmadı

Altındağ’da ikamet eden şehitlerin ailelerine ev veren Altındağ Belediyesi, şehadet kapısını aralayan 4 şehidin daha ailesine ev yardımında bulundu. Şehit yakınları tapularını Başkan Veysel Tiryaki’nin elinden aldı.

Altındağ Belediyesi yaralara merhem oldu

Altındağ Belediyesi , 2017 yılında Hakkâri Yüksekova’da bomba patlaması sonucunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu’nun ailesine ev yardımında bulundu. Çamlık Mahallesi’nde 3 + 1 daireye kavuşan ailenin yarasına Altındağ Belediyesi merhem oldu. Evin tapusunu baba Soner Muratoğlu aldı.

Yardımlar Piyade Onbaşı Harun Aydın’ın ailesi ile devam etti. 2017’de Iğdır Mürşitali Hudut Karakolu yakınındaki su kanalına düşerek şehit olan Piyade Onbaşı Harun Aydın’ın ailesine de yine Çamlık Mahallesi’nden bir ev hediye edildi. Tapusunu teslim alan anne Hayriye Aydın, Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti.

Hiçbir zaman unutulmayacaklar

Altındağ Belediyesi , Havacı Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ı da unutmadı. 2018 yılında İzmir Çiğli’de eğitim uçağının düşmesi sonucunda Hakka yürüyen Ekrem Gökdoğan’ın ailesine de yardım eli uzandı. Şehidin eşi Sevil Gökdoğan, Feridun Çelik Mahallesi’ndeki evin tapusunu alırken duygu dolu anlar yaşadı.

2018’de Hakkâri Şemdinli’de terörle mücadele sırasında roketli saldırıya uğrayarak vatanı için canını veren Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker’in ailesi de tapusunu teslim alan aileler arasındaydı. Çamlık Mahallesi’ndeki yeni evlerinin tapusunu alan şehit babası Hasan Eker, yapılan bu yardımların hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını söyledi.

“Biz şehitlerimiz adına ne yaparsak yapalım az olacağına inanıyoruz.”

Bakara Suresi'nde, “Vatan toprağı için canını verene, ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler” dendiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, tarih boyunca, Anadolu coğrafyasının vatan olması için şehit olan bütün canların kutsal olduğunun altını çizdi.