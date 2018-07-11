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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı kültür gezileri için Polatlı'yı ziyaret etti

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı kültür gezileri için Polatlı'yı ziyaret etti
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında Anıtkabir, Alagöz Karargâh Müzesi...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında Anıtkabir, Alagöz Karargâh Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu Müzesi, Sakarya Zaferi Anıtı ve Duatepe anıtını ziyaret eden Şehit ve gazi olan askerlerin çocukları Polatlı’nın tarihi yerlerine hayran kaldılar.

Geziyle ilgili açıklama yapan Kültür Gezisi Sorumlusu Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü Yardımlar Müdürü Emekli Albay Mesut Genç, bakım ve öğrenim yardımı alan şehit, gazi askerlerin çocuklarına yönelik 2009’da başlatılan ve 8- 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri kültür gezisinin Anıtkabir’den başlayan Ankara ayağının Polatlı ilçesi Sakarya Zaferi Anıtı ve Duatepe Anıtı ziyaretleriyle tamamlandığını söyledi.

Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Gelibolu, İstanbul ve Bolu'ya da ziyaretlerde bulunacaklarını belirten Mesut Genç, ‘’Mehmetçik Vakfından an öğrenim yardımı alan şehit ve gazi çocukları arasındaki sosyal ilişkilerin ve dayanışmanın geliştirilmesi, tarih bilincinin mükemmelleştirilmesi ve Türkiye’nin doğal güzelliklerinin de gösterilerek yurt sevgisinin pekiştirilmesi hedeflediklerini ifade etti.  Genç, ‘’ Vakıf’tan yardım alan şehit ve gazi çocukları arasındaki tanışma, kaynaşma ve paylaşım, ömür boyu devam edecek güzel dostlukların temelinin atılmasını sağladı. ’’ dedi.

Mesut Genç, Polatlı’da kendilerine yakın ilgi gösteren Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve POTA Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç’a teşekkürlerini  dile getirdi.

Mehmetçik Vakfı Kültür gezisi Polatlı Ayağında Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç gruba rehberlik yaptı. 

Kadim Koç, vatan savunmasında uzuvlarını ve canlarını veren kahraman Mehmetçiğin evlatlarını şehitler diyarı Polatlı’da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Koç,’’ vatanın dört bir yanından gelen şüheda torunları, her karışında şühedanın kanı bulunan Polatlı’ya hoş geldiniz’’ dedi.

Ayrıca şehit ve gazi Mehmetçik çocukları, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Sosyal Tesisleri’nde Okul Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan’ın onurlarına verdiği öğle yemeğinde bir araya geldi.

Geziye Konya’dan katılan Yüksek Lisans öğrencisi Sümeyra Yaşar, Türkiye’nin her yerinin buram buram tarih koktuğunu, Polatlı ve Ankara’daki tarihi yerleri görünce bugünlere nasıl geldiğini daha iyi anlayarak duygu dolu anlar yaşadığını dile getirdi.

Kocaeli’nden katılan Gizem Gürel, Ankara’daki tarihi kültürel yerlere gittiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Diyarbakır’dan geziye katılan Cuma Cengiz, ‘’bu gezi sayesinde ülkemizdeki pek çok yeri gezdik, tarihimizi yerinde görerek öğrendik. Dostluklarımızı, dayanışmamızı artırıyoruz. Tarihi yerleri gördükçe duygu dolu anlar yaşıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

TSK Mehmetçik Vakfı Kültür Gezi ekibi, kendilerine yakın ilgi gösterip hediye ve ikramda bulunan Malıköy Tren İstasyonu  Müzesi Müdürü Vahap Doğan, Başkent OSB ve Anadolu OSB Yetkililerine teşekkürlerini  teşekkür ettiler.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezinin kılavuzluğunda Anıtkabir Komutanlığı Alagöz Karargâh Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu Müzesi, Sakarya Zaferi Anıtı ve Duatepe Anıtını gezen Mehmetçik Vakfı Kültür Gezisi ekibi geç saatlerde Eskişehir’e gitmek üzere İlçeden ayrıldı.

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