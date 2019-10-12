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Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Fenerbahçe Beko ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Türk Telekom oyuncuları sahaya " Allah yar ve yardımcınız olsun, tırnağınıza taş değmesin inşallah" pankartı ile çıktı.