Türk Telekom Stadyumu’nda maçı 33 bin 654 seyirci takip etti

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı toplam 33 bin 654 seyirci izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Bu önemli mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılıları, taraftarları yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda bu maçı ise toplam 33 bin 654 biletli seyirci takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın başından sonuna kadar tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)