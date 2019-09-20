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Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına "kokpit içi" bakış
Teknoloji
20.09.2019, 09:55
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#izmir
#keçiören belediyesi
#AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir
#malatya
#altındağ haberleri
#ankara
#IFAF 2020 Avrupa Şampiyonası
#TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur
#abd
#samsun
#FETÖ
#rusya
#eğitim
#istanbul
#altındağ
#Ülkü Sayın
#kurban eti
#Gazi Mustafa Kemal Atatürk
#dünya
#anadoluefes transferhaberleri
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