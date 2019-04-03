Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Nisan Ayı Heyecanı

Usta oyuncu Türkan Şoray’ın adını taşıyan ve Antalya Muratpaşa’da bulunan kültür merkezine nisan ayında da yoğun ilgi bekleniyor. Nisan ayı programı açıklanan Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde birçok tiyatro, konser ve söyleşi sanatseverlerin katılımını bekliyor.

Antalya’da bulunan Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde nisan ayı heyecanı başladı. Belediyeden açıklanan programa göre nisan ayında Sunay Akın’dan Erdal Özyağcılar’a, Grup Abdal’dan Yeni Türkü’ye kadar birçok ünlü isim tiyatro ve konser etkinlikleriyle Antalyalıları sanata doyuracak.

Nisan ayında dopdolu bir program ile sanatseverlerin ilgisini çekmeyi başaran kültür merkezinde ay boyunca 13 etkinlik düzenleneceği ifade edildi.

Etkinliklerin Açılışı 3 Nisan Çarşamba

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi nisan ayı programı, 3 Nisan Çarşamba düzenlenecek olan etkinlikle başlıyor. Avusturya Kültür Günleri kapsamında Muratpaşa Belediyesi ve Avusturya Antalya Fahri Konsolosluğu ortaklığında düzenlenecek olan açılış etkinliğinde Wiener Kammersyphonie konseriyle sanatseverlere merhaba denilecek.

2006 yılından bu yana Avusturya’nın başkenti Viyana’daki çeşitli orkestralarda sanatsal faaliyetlerde bulunan ünlü müzisyenlerin kurduğu “Viyana Yaylı Çalgılar Beşlisi” 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverleri selamlayacak.

Dopdolu Bir Nisan Ayı Programı

Antalyalı sanatseverleri tiyatro oyunları ve konserlere doyuracak olan nisan ayı programında, 9 Nisan Salı günü Kaan Sekban tek kişilik gösterisiyle sahnedeki yerini alacak. Bunun ardından 11 Nisan Perşembe günü sevilen yazar Sunay Akın’a kapılarını açacak olan Türkan Şoray Kültür Merkezi, 12 Nisan gününde de sanat dolu bir konsere ev sahipliği yapacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Muratpaşa’da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında sevilen şarkılarıyla Grup Abdal sahnedeki yerini alacak. “Revan” adlı albümlerini ilk defa Antalyalı hayranlarıyla buluşturacak olan Grup Abdal konseri, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde olacak.

Sanatseverlere dopdolu bir nisan ayı yaşatacak olan etkinlikler, 13 Nisan Cumartesi günü Kuvayi Milliye Destanı adlı tiyatroyla, 14 Nisan Pazar günü TEDxKaleiçi söyleşileriyle, 16 Nisan Salı gününde ise “Vee Perde” isimli tiyatroyla devam edecek.