Türkan Şoray: Yeni Sinemacılar İyi Film Yapmak Zorundalar

Geçtiğimiz günlerde Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde düzenlenen bir söyleşiye davetli olarak katılım gösteren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Türkan Şoray, öğrenciler ile bir araya geldi. Köklü bir eğitim yuvasında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Türk sinemasının efsane aktristi Türkan Şoray, sinema sektörünün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Abdülhamid Han Oditoryumu’nda gerçekleştirilen söyleşiye katılan Türkan Şoray, son yıllarda öğrencilerin ve genç kuşakların Türk sineması konusunda oldukça bilgili olduklarını dile getirdi. “Kadın Hastalıkları ve Doğum” başlıklı “4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi” kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şoray, son zamanlarda birçok üniversitenin düzenlediği söyleşilere katıldığını be genç nesillerle sinema hakkında konuşmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Etkinlikte öğrenciler ile birlikte Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini seyreden Şoray, Kadir İnanır dışında Türk sinemasının değerli birçok sanatçısıyla beraber kamera karşısına geçtiğini söyleyerek; Cüneyt Arkın, Ediz Hun ve Tarık Akan gibi usta isimlerle de rol aldığını hatırlattı. Hepsinin çok değerli isimler olduğuna değinen Şoray, kıymetli sanatçılarla beraber rol almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Şimdiki Sinemacılar Eğitimli”

Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi” kapsamında düzenlenen söyleşide, öğrencilerin sorularını da yanıtlayan usta sanatçı; 1970’li yıllarda sinema okullarının bulunmadığını fakat şimdi hemen hemen bütün üniversitelerde sinema derslerinin verildiğini ifade etti.

Eğitimli olmanın yanında işin mutfağından gelmenin de büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Şoray, yeni sinemacıların iyi eğitim aldığını ancak bu eğitimi pratiğe dökerken de çok özenli olunması gerektiğini belirtti.

Yeni sinemacıların, üniversitelerde bu tür eğitimleri alarak işe 1-0 önde başladıklarını kaydeden Türk sinemasının efsane ismi, yeni sinemacıların kötü film yapma gibi bir şanslarının olmadığını ve mutlaka iyi film yapmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Yeni sinemacıların ellerinde teknolojik olarak birçok şanslarının olduğunu ifade eden Şoray, kendi dönemlerinde metreyle film çektiklerini ve filmin çok değerli olması sebebiyle 3 kareden fazla tekrar etme şanslarının bulunmadığını söyledi. Yeni sinemacılarının sahip oldukları bu avantajları iyi kullandıklarını da sözlerine ekledi.