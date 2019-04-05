Türkan Şoray’dan Eski Rol Arkadaşına: Çok Kibirli ?

Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Gençlik Atölyeleri’nin düzenlediği Gençlik Buluşmaları kapsamında açılan “Gönüllerden Tuvale Türkan Şoray” adlı resim sergisi ve etkinliğe katıldı. Etkinlik sırasında duygu dolu anlar yaşayan Yeşilçam’ın güzel bakışlı kadını, unutulmaz film Selvi Boylum Al Yazmalım’dan rol arkadaşı olan Kadir İnanır’ın “çok kibirli” olduğunu dile getirdi.

Türkan Şoray’ın kendisi gibi usta oyuncu Kadir İnanır hakkında söylediği bu sözler şaşkınlık yarattı. Onur konuğu olarak katıldığı resim sergisinde, basın muhabirlerinin de sorularını yanıtlayan Şoray, eski rol arkadaşı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Öğrencilerin Yaptıkları Eserleri Tek Tek İnceledi

Kadıköy Gençlik Atölyeleri öğrencileri ve kursiyerlerinin Yeşilçam’ın unutulmaz aktrislerinden olan Türkan Şoray adına düzenledikleri “Gönüllerden Tuvallere Türkan Şoray” resim sergisi büyük beğeni topladı. Usta oyuncu da öğrencilerin yaptıkları resimleri incelerken duygu dolu anlar yaşadı. Hayranları tarafından büyük bir ilgi ve sevgi seline tutulan ünlü oyuncu, kendisine gösterilen bu sevgiyle 100 yıl daha yaşayacağını söyleyerek mutluluğunu dile getirdi. Yıllar önce beyaz perdeye yansıtılan Yeşilçam filmlerinin günümüzde hala kalplerde yaşatılmasına övgüler yağdıran Şoray, bizim insanımızın sevgisinin ve vefa duygusunun gerçekten hiçbir yerde görülmediğini sözlerine ekledi.

Usta Oyuncu Kadir İnanır Hakkında Şaşırtan Açıklamalar

Usta sanatçı Türkan Şoray, Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında adını altın harflerle kazıyan ve hala ilk günkü heyecanıyla izlenilen Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki rol arkadaşı usta oyuncu Kadir İnanır hakkında da açıklamalarda bulundu. Beraber rol almaktan en keyif aldığı oyuncunun kim olduğu sorusuna Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır cevabı veren Şoray, bunun ardından usta oyuncu hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı.

Türkan Şoray, Kadir İnanır’a sitem ederek, birçok yerde yaptığı açıklamalarda hep Kadir İnanır’dan bahsettiğini ve hep onun ismini söylediğini ifade etti. Ancak Kadir İnanır’ın basına vermiş olduğu demeçlerde kendi adını hiç dile getirmediğini ve kendisinden hiç bahsetmediğini aktaran Şoray, usta sanatçıya bu yüzden biraz dargın olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan “Kadir çok kibirli, sizce de öyle değil mi?” diyerek basın muhabirlerine takılan Şoray, daha sonra şaka yaptığını ifade etti.