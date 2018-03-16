Türkiye, altyapıdan yetişen oyuncu oynatma konusunda son sırada

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Avrupa ligleri nde takımlarda bulunan altyapı eğitimli oyuncuların oranının, 2009 ve 2017 yılları arasında, yüzde 23,2'den yüzde 18,4'e düştüğü belirlendi. Interpress’in CIES Football Observatory verilerinden derlediği bilgilere göre, Slovakya alt yapısından yetişen oyuncuların oynadığı kulüpler açısından ilk sırada yer alırken, Türkiye’nin bu alanda 31 Avrupa ülkesi içinde son sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Slovakya ilk, Türkiye son sırada yer aldı …

Kulüp altyapısından yetişen oyuncuların, takımlarında oynama oranı yüzde 36,3 ile en yüksek olan lig Slovakya olurken, bu ülkeyi yüzde 32,5 ile Hırvatistan ve yüzde 32 ile ise İsrail’in takip ettiği belirlendi. Türkiye Süper Lig'inde ise alt yapıdan yetişen oyuncuların kendi kulüplerinde oynama oranı yüzde 8,8 olarak tespit edildi. Bu oranın 31 Avrupa ligi içinde en düşük seviye olduğu anlaşıldı. Türkiye’yi, İtalya, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın takip ettiği görüldü.