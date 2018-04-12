Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde başlatılan “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” kapsamında Mamak Belediyesi’nde staj gören 70 öğrenciye seminer verildi.

Mamak Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Arif Dalkılıç, madde bağımlılığı konusunda mevcut durum, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmaların sunumunu gerçekleştirdi.

Aileye büyük iş düşüyor

Yaklaşık iki saat süren seminerde madde kullanımına başlama nedenleri, bağımlı tedavisinin hedefleri ve yapılacaklar, bağımlılığa neden olan maddeler, bağımlılığın sebepleri ve süreçleri, ailelere düşen sorumluluklar gençlere bir sunum eşliğinde anlatıldı. Gençlere çevrelerinde uyuşturucu madde kullanan kişilere nasıl yaklaşılması konusunda bilgi de veren Dalkılıç, bilgisayar, telefon, televizyon ve alışveriş ve fazla tüketim gibi popüler kültürün getirdiği alışkanlıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek “Bu konuda en büyük sorumluluk ailelere düşüyor” dedi.