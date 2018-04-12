  • BIST 109.813
  • Altın 179,367
  • Dolar 4,1288
  • Euro 5,1044
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C

“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” kapsamında Mamak Belediyesi’nde staj gören 70 öğrenciye seminer verildi

»
“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” kapsamında Mamak Belediyesi’nde staj gören 70 öğrenciye seminer verildi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde başlatılan “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” kapsamında Mamak Belediyesi’nde staj gören 70 öğrenciye seminer verildi.

Mamak Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Arif Dalkılıç, madde bağımlılığı konusunda mevcut durum, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmaların sunumunu gerçekleştirdi.

 

Aileye büyük iş düşüyor

Yaklaşık iki saat süren seminerde madde kullanımına başlama nedenleri, bağımlı tedavisinin hedefleri ve yapılacaklar, bağımlılığa neden olan maddeler, bağımlılığın sebepleri ve süreçleri, ailelere düşen sorumluluklar gençlere bir sunum eşliğinde anlatıldı. Gençlere çevrelerinde uyuşturucu madde kullanan kişilere nasıl yaklaşılması konusunda bilgi de veren Dalkılıç, bilgisayar, telefon, televizyon ve alışveriş ve fazla tüketim gibi popüler kültürün getirdiği alışkanlıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek “Bu konuda en büyük sorumluluk ailelere düşüyor” dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti07 Nisan 2018 Cumartesi 09:37
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği’ne Mamaklı vatandaşlar yoğun talep gösteriyor06 Nisan 2018 Cuma 12:51
  • Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’nun ikinci maçını da farkla kazandı05 Nisan 2018 Perşembe 09:54
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında İmamlar ve Kur’an kursu öğreticileri ile bir araya geldi05 Nisan 2018 Perşembe 09:50
  • Mamak, 2018 yılında da birçok yatırımın açılış törenine ev sahipliği yapacak03 Nisan 2018 Salı 10:35
  • Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı öncülüğünde, Afrin el bekliyor, uzatacak mısın? yardım kampanyası başlatıldı02 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
  • Mamak Belediyesi’nin 7’den 70’e herkesin spor yapabilmesi için hizmete sunduğu spor tesisleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor02 Nisan 2018 Pazartesi 10:56
  • Mamak Belediyesi Yüzme Takımı sporcusu Başak Esen Ankara’yı başarıyla temsil etti01 Nisan 2018 Pazar 12:40
  • Mamak Belediyesi, ilçede bulunan çöp konteynerleri yıkayarak dezenfekte ediyor31 Mart 2018 Cumartesi 11:38
  • Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin büyük bir hızla devam ettiği Mamak’ta yaşanan büyük değişim rakamlara yansıyor30 Mart 2018 Cuma 10:35
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim