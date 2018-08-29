Türkiye Basketbol Federasyonu, antrenör eğitim ve kurs seminerleri kapsamında demo takım olarak Mamak’ı tercih etti

Geçtiğimiz yıl Başkent’in Şampiyonu olarak camianın haklı takdirini kazanan Mamak Belediyesi Genç ve Ümit Basketbol Takımları, antrenör eğitimlerinin de aranan takımları oldu.

Antrenörlerin kademe geçişlerini tamamlamaları için verilen eğitimlerde sahaya çıkan gençler, teknik ve taktiksel uygulamalarda büyük başarı gösterdi. Genel antrenman bilgisinden sporda öğretim yöntemlerine, özel antrenman bilgisinden oyun kurallarına kadar her türlü ayrıntıya yer verilen seminerler hafta sonuna kadar devam edecek.

Tecrübe kazanıyorlar

Kısa sürede elde edilen başarıların böyle önemli etkinliklerle taçlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “ Gençlerimiz bu seminerler sayesinde hem yeni teknikler öğreniyor hem de tecrübe kazanıyor” dedi. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın özellikle kurumsal yapısı, antrenör ekibi ve üst düzey çalışma imkanları ile Ankara basketboluna yeni bir hava kattığını ifade eden Akgül, başarının temelinde alt yapıya yapılan yatırımların büyük etkisi olduğunu da dikkat çekti.