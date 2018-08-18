İrem Subaşı / Editör

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan ORSİAD Başkanı Nedret Yener, “Birlik ve beraberliğin sağlandığı, dış müdahelelere karşı topyekün mücadelenin verildiği bir Türkiye’nin önünde hiçbir güç duramaz” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Nedret Yener, mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi. Dini ve milli bayramların Türk Milleti’ni bir arada tutan en müstesna günler olduğunun altını çizen Başkan Yener, “Tıpkı bayramlar gibi sıkıntılı süreçlerde de aziz milletimiz birlik ve beraberlik içinde kenetlenmeyi, milli meselelere karşı tek yürek, tek vücut olmayı bilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nereden ve kimden ne tür bir saldırı gelirse gelsin Türk Milleti bunları birlikte bertaraf edecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye Çok Güçlü Bir Ülke

Bugün gerek bulunduğumuz coğrafyada, gerekse dünyanın dört bir yanında ekonomik dalgalanmalar, siyasi karışıklıklar ve çatışmalar yaşandığını da söyleyen Başkan Yener, “İçte ve dıştaki her türlü soruna rağmen dimdik ayakta duran, bölgesinde söz sahibi, uluslararası arenada güçlü bir Türkiye var. Ekonomide, siyasette, sosyal hayatta beklentilerin karşılandığı, istikrarın sağlandığı, insanlarının barış içinde kardeşçe yaşadığı, halkın ulusal meselelerde tek yürek olduğu, milli şuur şuur ve duruşun sergilendiği bir Türkiye’nin önünde, süper güç de olsa hiçbir kuvvet duramaz. Mübarek Kurban Bayramı’nın da bütün bunlara vesile olması temennisiyle, ülkemize dönük ekonomik savaştan galip çıkmamızı diliyor, buna yürekten inanıyor, aziz milletimizin bayramını kutluyoruz” dedi.