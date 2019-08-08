Türkiye doğal gaz yataklarına adım adım yaklaşıyor
Ekonomi 08.08.2019, 19:23
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'1710 METRE DERİNLİĞE ULAŞILDI'
'Yavuz' sondaj gemisinin, filoya katılan en son gemilerden olduğunu ve adanın batısında çalışıldığını belirten Bakan Dönmez, "'Yavuz' sondaj gemisi, Karpaz-1 kuyusu sondajında çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibarıyla 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5- 3 aylık program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki inşallah hedef noktaya ulaştığımızda, burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız. Bizim 'Varsa bulacağız' diye bir sloganımız var. Eğer bu noktada varsa en kısa sürede bunun keşfini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.