Türkiye erken seçime gidiyor! Erken seçim 24 Haziran'da

Svetlana Williams

Türkiye erken seçime gidiyor. Erken seçim tarihi 24 Haziran 2018.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim zirvesi sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararını açıklayarak, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

Erken seçim in tarihi belli oldu. Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli 'yi Beştepe'de kabul etti. 30 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

Türkiye erken seçime gidiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Planlandığı gibi saat 13.30'da başlayan görüşme 30 dakika sürdü.

ERDOĞAN TARİHİ AÇIKLADI: 24 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrasında açıklama yapmak üzere saat 15.53'te kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

"ESKİ SİSTEMİN HASTALIKLARI KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Erdoğan şunları söyledi:

Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Devlet Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilglii iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Devlet Bahçeli'nin teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halkoylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimler den sonra yürürlüğe girecektir. Ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları atılan her adımda karşımıza çıkıyor.

"SEÇİM KONUSUNU BİR AN ÖNCE GÜNDEMDEN ÇIKARMAK ŞART"

Bizim tercihimiz 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Suriye'de yürütülen sınırötesi operasyonlar ve bölgede yaşanan tarihi önemdeki hadiseler belirsizleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde uygulamabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet olmuştur. Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Erken seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. YSK da seçim hazırlıklarına başlayacak."

Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmayları da Beştepe'de bulundu.

BAHÇELİ BAŞKANLIK DİVANI'NI TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından Devlet Bahçeli, MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de en son 18 Şubat Pazar günü kabul etmiş ve ittifakla ilgili görüşme 45 dakika sürmüştü.

Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de yarım saatlik görüşme gerçekleştirdi.

BAHÇELİ 26 AĞUSTOS'U ÖNERMİŞTİ

Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler inin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.

MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA DESTEK