TÜRKİYE KAMU-SEN SÖZLEŞMELİLER İÇİN TOPLANAN DİLEKÇELERİ BAŞBAKANLIĞA GÖNDERDİ

Önder Kahveci

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik olarak başlattığımız imza kampanyası çerçevesinde toplanan dilekçeleri Başbakanlığa gönderdik.

Tüm sözleşmelilerin umudu olan dilekçe kampanyamıza yoğun katılım olurken, toplanan 30 bini aşkın dilekçeyi , Ulus PTT binası önünde düzenlediğimiz basın açıklamasının ardından görevlilere teslim ettik.

KAMUDA ADALETİ SAĞLAMANIN TEK YOLU GÜVENCESİZ PERSONELİ KADROYA GEÇİRMEKTİR

Kamuda istikrarı ve adaleti sağlamanın tek yolu vardır; o da bu çok başlı yapıyı sonlandırmak ve tüm güvencesiz personeli kadroya geçirmektir. Devletinin verdiği görevle, milletine hizmet eden kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar, her geçen gün katlanarak artmaktadır. Özellikle kamuda aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip ama farklı farklı statülerde çalıştırılan personel bulunmaktadır. Bu çalışanlarımızın hiçbirinin sahip olduğu haklar, bir diğeri ile aynı değildir. İdarecisi, işvereni, görevi, yaptığı işi aynı ama emeklilik hakları, maaşları, izinleri, bağlı oldukları kanunları farklı olan, çok başlı, çok statülü ve karmaşık bir kamu personel sistemi ile karşı karşıyayız.

Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddeleri uyarınca, 5393 sayılı gibi farklı mevzuatlara tabi olarak; sözleşmeli, idari hizmet sözleşmesi, kamu dışı sağlık personeli, vekil gibi adlar altında uygulanan çeşitli istihdam modelleri, çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Her ne kadar 2011 ve 2013 yıllarında sözleşmeli personel kadroya geçirilmiş olsa da sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmadığı için bu yıllardan sonra da sözleşmeli personel istihdamı hız kesmeden devam etmiştir.

Aradan geçen kısa süreye rağmen kamuda güvencesiz sözleşmeli statüde çalışan personel sayısı yine yüzbinleri aşmıştır. Bu tür uygulamalar, kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen statüleri farklı olduğu için ücret adaletinin yara aldığı, sosyal eşitliğin bozulduğu, ailelerin darmadağın olduğu bir durum yaratmaktadır. Kamuda istikrarı ve adaleti sağlamanın tek yolu vardır; o da bu çok başlı yapıyı sonlandırmak ve tüm güvencesiz personeli kadroya geçirmektir.

BİZ ARTIK SÖZLEŞMELİ KÖLELİK İSTEMİYORUZ

Yetkililerden beklentimiz bu sorunun temelden çözülmesi yönündedir. Biz, sözleşmeli kölelik istemiyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak kamuda güvencesiz sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli, kamu dışı sağlık personeli, vekil gibi adlar altında personel çalıştırılmasının yarattığı hassasiyete parmak basmak ve kamu personelinin bu konudaki talebini dile getirmek adına geçtiğimiz ay bir dilekçe kampanyası başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında Genel Merkezi’mize kısa süre içerisinde 30 binin üzerinde ıslak imzalı dilekçe ulaştı. Çalışanlarımız arasında sözleşmeli personel istihdamına karşı büyük bir tepki olduğu açıkça görülüyor.

Yetkililerden beklentimiz bu sorunun temelden çözülmesi yönündedir. Bütün yetkilileri emeğe saygıya, hakkı hak edene teslim etmeye çağırıyor; buradan bir kez daha gür bir sesle, çalışanların çilesine son verin diyoruz. Çalışanlarımızın her sabah “acaba yarın da çalışacağım bir işim olacak mı?” diye endişelenmesini istemiyoruz. Biz, sözleşmeli kölelik istemiyoruz. Biz, çocuklarımızın geçici işlerde, günübirlik çalışmayla yaşam mücadelesi vermesini istemiyoruz. Biz, insan onuruna yaraşır bir yaşam, ailemize yetecek kadar bir ücret istiyoruz. Bütün kamu çalışanlarının aileleriyle birlikte, annesi, babası, eşi ve çocuklarıyla bir arada yaşama hakkını istiyoruz. Biz, mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat istiyoruz. Biz, tüm kamu çalışanlarına kadro ve iş güvencesi istiyoruz.

Anayasanın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayat bulması, kamu istihdamında yaşanan aksaklıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi her ne ad altında olursa olsun güvencesiz olarak görev yapan kamu personelinin 4/A statüsüne geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Burada sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro taleplerini içeren 30 binin üzerindeki dilekçeyi Başbakanlığa göndermiş bulunuyoruz. Dileğimiz ve umudumuz, kamuda kanayan yara haline gelen bu sorunun bir an önce çözülmesi ve kamu istihdamının kadrolu güvenceli memurlar ve kamu işçileri olarak iki statüye indirgenmesi yolundadır. Bu konuda yetkililerden gerekli hassasiyeti göstermesini ve bir an önce bu sorunu çözmesini talep ediyoruz.