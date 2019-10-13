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Ödül alan diğer kuruluş ve kişiler şöyle:

"Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal, Özel 19 Mayıs Hastanesi Başhekimi Süleyman Gökduman, TGRT, Ankara Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı Ömer Uzun, glutensiz gıda üreten kafenin sahibi Cemali Özkaya, Ostim Radyo program yapımcısı Nazan Akat Albayrak, Orijinal Geri Dönüşüm, illüzyonist ve mentalist Abidin Özçelik, Zen Junior rock grubu, Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut Çınar, kır bahçesi Saklı Cennet."