Türkiye nüfusunun 22 milyon 883 bin 288'ini çocuklar oluşturuyor

Nur Çelebi / Editör

2017 yıl sonu itibariyle Türkiye nüfusu nun 80 milyon 810 bin 525 olduğu belirlenirken, bu nüfus un 22 milyon 883 bin 288'ini ise çocuk nüfusu n oluşturduğu tespit edildi. Interpress’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkemizde 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun 2017 yılında yüzde 28,3 olduğu belirlendi.

Türkiye en fazla çocuk nüfusa sahip 97'nci ülke

Geçen yıl dünya nüfusu nun yüzde 30,2'sini çocuk nüfus oluştururken en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 55,8 ile Nijer olarak belirlendi. Bu ülkeyi yüzde 55,1 ile Uganda ve yüzde 54,8 ile Mali takip etti. Türkiye’nin ise yüzde 28,3 ile 167 ülke arasında en fazla çocuk nüfusa sahip 97'nci ülke olduğu anlaşıldı.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu şehir Şanlıurfa…