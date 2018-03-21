İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 27,6’sını ormanlık alanlar oluştururken, ülke nüfusunun yüzde 10’unun da orman köylerinde yaşadığı belirlendi. Interpress’in Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle yapmış olduğu incelemeye göre, son 15 yılda Türkiye'de orman varlığının 1,5 milyon hektar artarak 22,3 milyon hektara çıktığı, orman servetinin ise yüzde 30’un üzerinde artış gösterdiği tespit edildi.

Dünyada en fazla orman Rusya’da …

Dünyada ise orman varlığı yaklaşık 4 milyar hektar civarındayken, bu miktarın kara alanlarının yüzde 30’unu oluşturduğu belirlendi. En fazla ormanlık alana sahip ülke Rusya olurken, onu Brezilya, Kanada ve ABD’nin izlediği görüldü. Öte yandan dünyada çeşitli nedenlerle her yıl 13 milyon hektar ormanlık alan ın da yok olduğu anlaşıldı.

Türkiye orman alanını artıran ülkeler arasında 23. sırada…

İncelemeye göre, Türkiye’nin dünyada orman alanını artıran sayılı ülkelerden birisi olduğu anlaşıldı. Dünya Bankası’na kayıtlı 208 ülkeden 84 tanesinde orman alanları artarken İzlanda’nın ilk sırada olduğu listede Türkiye’nin ise 23. sırada yer aldığı belirlendi.

Karadeniz Bölgesi ilk sırada…

Ülkemizin ormanlık alan dağılımında ise yüzde 25 ile Karadeniz Bölgesinin ilk sırada geldiği belirlendi. Akdeniz Bölgesi yüzde 24 ile ikinci sırada yer alırken, orman alanı bakımından yüzde 17 ile Ege Bölgesi üçüncü, Marmara Bölgesinin ise yüzde 13 ile dördüncü sırada yer aldığı görüldü. Doğu Anadolu Bölgesinde ormanlık alan yüzde 11 olurken İç Anadolu’da ise bu oranın yüzde 7 olduğu belirlendi. En az ormanlık alana sahip olan bölge ise yüzde 3 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Türkiye’de ormanın en çok yer kapladığı illerin ise sırasıyla Antalya, Kastamonu, Muğla ve Mersin olduğu tespit edildi.