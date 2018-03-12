TÜRKİYE VE DÜNYA LİDERİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı her toplantıda ve mitingde her yaştan genç yaşlı kadın-erkek herkesin sevgi ve saygı seliyle karşılaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı toplumun böylesine sevgi ve saygı göstermesinin nedeni şüphesiz ki milletimizin umudu olmasından ileri gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye lideri olduğu gibi haklı olarak dünya lideri olarak da kabul edilmektedir. Nitekim Mali Cumhurbaşkanı Keita “İslam dünyasının lidere ve sese ihtiyacı vardı; o lider Erdoğan’dır. Onunla gurur duyuyoruz” derken bir dünya lideri olduğunun da altını çizmekteydi.

ABD araştırma kuruluşunun yaptığı ankete göre İslam ülkeleri halkının yüzde 66.sının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiğini ortaya koymuştur. Bu sonucu değerlendiren Ortadoğu uzmanları Erdoğan’ın İslam Ümmetinin lideri olduğunu tescillemiştir.

Büyük Türk Milleti’nin sevgisini ve güvenini kazanmasının nedenlerinin başında Türk, Kürt, Laz, Çerkez…gibi toplum katmanlarını ayırt etmeden bir ve beraber olduğunu slogan haline getirmiş olmasıdır. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan her mitinginde ve toplantısında “Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet” sözlerinin gerisinde ülke ve millet bütünlüğü yatmaktadır. Siz bakmayın ülkede aydın geçinen bazı art niyetli kimselerle muhalif olan karamsar olan yazar-çizerlerin aleyhinde atıp, tuttuklarına. Bu millet kimin kimden yana olduğunu çok iyi bilmekte. Bunların aleyhte bulunmalarının nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dev hizmet eserleri yaratmış olması, milletini çok seviyor olması ve vatanını bayrağını canı pahasına koruyor olmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türkiye’mizi hedef alan Fethullah Gülen denilen Türkiye düşmanı hainin FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da ki darbe girişimini bu millet hiç unuturmu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutarlı politikasıyla ve dik duruşuyla PKK terör örgütünün ve destekçilerinin Kürt devleti kurma hayalini nasıl berhava ettiğini bu millet hiç unuturmu?

ABD’nin güney sınırlarımızdan Türkiye’ye karşı saldırmak için PKK/YPG terör örgütleriyle ittifak yapıp, onları silahlandırmasına şiddetle karşı çıkan, sonrada TSK tarafından bu ihanet oluşumunu darmadağın eden Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu millet hiç unuturmu?

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kentini İsrail’in başkenti olarak açıklamasına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu Birleşmiş Milletlere taşıyarak 128 ülkenin desteğini kazanmış olmasını bu millet hiç unuturmu?

Feysbuk sitesinde yer alan bir mesaja göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gitmesini isteyenleri şöyle sıralanmış: HDP, CHP, PKK, DHCKP-C, FETÖ, ABD, İsrail. Bu istemezleri dikkate aldığımızda niçin istemediklerini şöyle etraflıca düşünmemiz gerekir.

Bu yazımdan dolayı belki bazı kimseler bana “Yağcı” yaftasını yapıştıracaklardır. Ben savaşlara fiilen katılmış bir Gazi olarak Türk milliyetçisiyim. Ülkemi Bayrağımı canımdan çok seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da ülkesini ve Bayrağını çok seven ve ülkesini çok iyi yöneten biri olarak kim ne derse desin umurumda değil severek-isteyerek destekliyorum…