Türkiye yeni kitap sayısında 11'nci, yayıncılık sektöründe ise 16'ncı sırada

İrem Subaşı / Editör

Türkiye’de geçen yıl üretilen yeni kitap başlığı sayısının yüzde 10,82 arttığı belirlenirken, üretilen bandrollü kitap adedinde de yüzde 0,9 artış yaşandığı tespit edildi. Interpress’in Türkiye Yayıncılar Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, kişi başına düşen kitap sayısının ise 8,4’den 7,76’ya düştüğü ortaya çıktı. Türkiye’nin yeni kitap sayısında dünyada 11. sıradaki yerini koruduğu anlaşıldı. Türkiye yayıncılık sektörünün büyüklüğü 2,126 milyar dolardan 1,591 milyar dolara gerilerken, dünya yayıncılık sektöründe ise 11. sıradan 16. sıraya gerilediğimiz belirlendi.

Kişi başına düşen kitap sayısı 7,76 oldu …

Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerine göre, 2016 yılında toplam başlık sayısı 54 bin 446 iken 2017 yılında bu sayının 60 bin 335 olduğu görüldü. Bandrollü kitap adedi de 404 milyon 129 bin 293 iken 407 milyon 739 bin 8’e yükseldi ve yüzde 0,9 artış yaşandı. Buna karşın Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz dağıttığı bandrolsüz kitap adedinin yüzde 6 düşerek 262 milyon 736 bin 286’dan 213 milyon 425 bin 918’e gerilediği belirlendi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim için üretilen bandrolsüz 5 milyon 704 bin 425 adet kitapla birlikte, 2016’da 666 milyon 865 bin 579 olan toplam kitap adedinin 2017’de 626 milyon 869 bin 351’e gerilediği ve buna göre yüzde 6’lık azalma yaşandığı görüldü. Kişi başına düşen kitap sayısının ise 8,4 ‘ten 7,76’ya düştüğü tespit edildi.

Yayıncılık sektör büyüklüğü yüzde 8,5 azaldı …