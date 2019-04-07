Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Ordu'da

Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği yarışmalarının açılış seremonisi gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2019-2019 eğitim-öğretim seneyi faaliyet programında yer alan "mektep sporları bilek güreşi yıldızlar kız-erkek Türkiye birinciliği" yarışmalarının açılış seremonisi Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşti. 55 şehirden 561 sporcunun katıldığı yarışmada, sporcular kıyasıya mücadele etti.

Açılış seremonisinde konuşan Spor İl Müdürü Mustafa Genç, bilek güreşi müsabakalarının Ordu'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Sporcuların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Genç, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği sporcu sayısının her geçen arttığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, şampiyonada başarılı olan sporcuların 14-22 Mayıs'ta Yunanistan'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'na göndermek istediklerini ifade ederek, sporcuların başarılı olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Eski bir dünya şampiyonu olarak gençlerin bilek güreşine olan ilgisini görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kurt, yetenekli sporcuların bilek güreşi ile tanışmasının, ileride Türkiye'yi temsil edecek başarılı sporcuların gelişmesinde etkili olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Kıyasıya müsabakaların yapıldığı şampiyonanın ardından sağ ve sol kolda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

(Selim Kuşcu/İHA)