Seçimlerin gayri resmî sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde düzenlendiği basın toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında, seçimlerin gayri resmî sonuçlarının belli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi” dedi.

“SANDIK GÜVENLİĞİ VE OY KULLANMA ÖZGÜRLÜĞÜ, TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜNÜN İFADESİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir. Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, “Demokrasilerde seçimler bizatihi varlıklarıyla herkesin kazandığı günlerdir. Bu sebeple seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

“BAŞARISIZLIKLARINI GİZLEMEK İÇİN SONUÇLARA GÖLGE DÜŞÜRMEYECEKLERİNİ ÜMİT EDİYORUM”

“Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasını milletin kendilerine ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajı olarak gördüğünü dile getirdi ve şunları ekledi: “Mesaj gayet açıktır; Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30, yüzde 40, 45, 50, bu civarlarda katılımlarla seçimlerin yapıldığı ülkeler kendilerini demokrat olarak tanıtırken, Türkiye yüzde 90’lara varan bir katılımla bu demokrasi dersini icra etmiştir. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50’yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip ülkemize hâlâ şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.”

“ÜLKEMİZ BİR DEMOKRASİ SINAVINDAN DAHA BAŞARIYLA ÇIKTI”

Milletin, 24 Haziran demokrasi zaferini tebrik ettiğini belirterek, ülkenin bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıkması için üstün gayret gösteren Yüksek Seçim Kurulu’na, il, ilçe seçim kurullarına ve sandık başlarında görev yapan heyetlerden partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçları dolayısıyla kendisini arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, onların nezdinde dost ve kardeş halkların tamamına da şükranlarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Sevgili milletim, değerli arkadaşlar; milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmış, demokratik hakkını kullanarak ülkemize bir istikamet göstermiştir. Bundan sonra Cumhurbaşkanıyla ve Meclis’iyle bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır. Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurum ve kurallarıyla demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Buradan tüm milletime her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye’nin her alanda daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz.”

“HİÇ KİMSENİN FARKLILIKLARINDAN DOLAYI ÖZGÜRLÜK ALANININ DARALTILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşların, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak, demokrasiden ekonomiye tüm imkânlardan sonuna kadar istifade etmeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Türkiye’yi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizden aldığımız bu destekle sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tedip etmeye çalışanlara cevabımızı çok daha güçlü bir şekilde vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİ SÜRATLE VE EN İDEAL ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Bu seçimle milletin sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmediğine, aynı zamanda yeni yönetim sistemini de fiilen hayata geçirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anayasa değişikliğiyle uyumlu şekilde gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek yeni yönetim sisteminin mimarisinin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bu hazırlıkları bir kez daha gözden geçirecek ve yeni sistemi süratle ve en ideal şekilde hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Gayemiz, bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Seçim beyannamemizde milletimize taahhüt ettiğimiz projelerimizin her birini titizlikle takip edecek ve söz verdiğimiz şekilde hizmete sunacağız. Üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, Kanal İstanbul’uyla, Türkiye’nin otomobiliyle, savunma sanayi ürünleriyle, diğer tüm projeleriyle ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe reform ihtiyacımız hiç bitmeyecektir. Anayasamızda ve yasalarımızda yeni yönetim sistemimizin tabi sonucu olan değişiklikleri Meclisimizle iş birliği içinde devam ettireceğiz. Yargımızın tarafsız ve bağımsız niteliğini güçlendirerek itibarını artırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Demokrasimizi güçlendirmek, hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun açılımları sürdürmek konusunda kararlıyız. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 ÜLKESİNDEN BİRİ HÂLİNE GETİRMEDEN DURMAYACAĞIZ”

Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardıkları Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri hâline getirmeden durmayacaklarına ve dinlenmeyeceklerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz ülkemizi iyi yönettiğimizde milletimizin daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın sonunda, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Demokrasi bayramımıza oylarıyla, emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’nin aydınlık geleceğine giden yolda milletimizle birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizlere de bu yolda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.”

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN ÇOK DAHA FARKLI OLACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından Huber Köşkü önünde toplanan ve kendisine sevgi tezahüratlarında bulunan vatandaşlara da kısa bir konuşma yaptı.

Vatandaşlara bir hitapta bulunmayı istediğini; ancak Huber Köşkü’nde bir çocuğun yaşadığı bir kaza nedeniyle bu konuşmayı arkadaşlarıyla yaptığı istişare neticesinde başka bir zamana ertelediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizin coşkunuz coşkumdur. Rabbim bizlere bu zaferi sizlerin dualarıyla, sizlerin gayretleriyle lütfetti. İnşallah önümüzdeki dönem ülkemiz, milletimiz için çok daha farklı bir dönem olacak” dedi.

Kazayı yaşayan çocuk için acil şifa temennisinde bulunan ve vatandaşlardan dua etmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur. Ya Şâfi, ya Kâfi, ya Muâfi ismi şerifleri hürmetine inşallah sizlerin de dualarıyla bu yavrumuzu sağlıklı, sıhhatli bir şekilde görmeyi bizlere nasip eder” diye ekledi.

Yurtiçinden ve yurtdışından kendisine gelen bütün neticelerin gayet olumlu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle onu da Cumhur İttifakı olarak çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Allah yar yardımcımız olsun” diye konuştu.