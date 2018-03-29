TÜRKİYE'DE 38 BİN TON ATIK YAĞ YAKITA DÖNÜŞTÜ

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Türkiye'de yılda 1,5 milyon ton bitkisel yağın gıda amacı ile kullanıldığı ve bu yağlardan yaklaşık 150 bin ton atık yağ oluştuğu belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in edindiği bilgilere göre, geçen yıl toplam 38 bin ton bitkisel atık yağ toplandığı ve bu yağların biyodizel üretiminde kullanıldığı tespit edildi. Türkiye’de yıllık 150 bin ton civarında oluşan atık yağın lavaboya, kanalizasyona dökülmeyip geri kazanılmasıyla yılda 150 milyon kilogram biyodizel ve 15 milyon kilogram gliserin üretilebileceği kaydedildi.

Kişi başına sadece 200 gram atık yağ toplayabiliyoruz …

Araştırmalara göre, 1 litre atık yağın 1 milyon litre kaynak suyunu kirlettiği saptanırken, Avrupa ülkelerinde kişi başına ortalama toplanabilen yağ miktarının 1,2 kilogram olduğu anlaşıldı. Türkiye’de ise yılda 1.5 milyon ton bitkisel yağın gıda amacı ile kullanıldığı belirlenirken kişi başına toplanılan atık yağ miktarının ise yıllık sadece 200 gram olduğu ortaya çıktı.

İstanbul 6 bin 300 ton ile ilk sırada …