Türkiye'de 4,5G abone sayısı 64 milyonu geçti

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla toplam 77 milyon 800 bin 170 mobil abone bulunurken, Interpress’in konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 10 milyon 249 bin 69'a düşerken 4,5G abone sayısının ise 64 milyon 558 bin 929'a yükseldiği tespit edildi. Böylece, yüksek mobil internet hızı yla fazla data kapasitesi sunan 4,5G 'li abone sayısının, 3G abone sayısını 6'ya katladığı anlaşıldı. 2G abone sayısının ise 2 milyon 992 bin 172'ye gerilediği görüldü.

Mobil internet kullanım miktarı 576 bin 245 terabayt …