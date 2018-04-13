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Türkiye'de 4,5G abone sayısı 64 milyonu geçti

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İlhan Cantürk

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla  toplam 77 milyon 800 bin 170 mobil abone bulunurken, Interpress’in konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 10 milyon 249 bin 69'a düşerken 4,5G abone sayısının ise 64 milyon 558 bin 929'a yükseldiği tespit edildi. Böylece, yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G'li abone sayısının, 3G abone sayısını 6'ya katladığı anlaşıldı. 2G abone sayısının ise 2 milyon 992 bin 172'ye gerilediği görüldü.

Mobil internet kullanım miktarı 576 bin 245 terabayt …

Türkiye’de 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 56 milyon 944 bin 673, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının ise 40 milyon 3 bin 254 olduğu belirlendi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı 576 bin 245 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarının ise 557 bin 993 terabayt olarak gerçekleştiği tespit edildi.

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