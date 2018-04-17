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Türkiye’de günde ortalama 1 saat mobil oyun oynanıyor

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İlhan Cantürk

Dünyada mobil oyun pazarı yüzde 20’nin üzerinde büyürken geçtiğimiz yıl Türkiye’de mobil oyunların 1 milyar TL’lik bir pazar oluşturduğu tespit edildi. Interpress’in konuyla ilgili medyada yapmış olduğu incelemeye göre, Türkiye’nin 30 milyonu aşkın oyuncu  sayısı ile oyun sektöründe önemli bir yeri olduğu belirlenirken, ülkemizde insanların günde bir saatini mobil oyun oynayarak geçirdiği ortaya çıktı. Çok oyuncu ile insanların arkadaşları ile birlikte oynadıkları online oyunlar işin içine girdiğin de ise bu oynama rakamlarının 3 ya da 4 saate çıktığı görüldü. İncelemeye göre, metrobüste, televizyon karşısında hatta trafikte beklerken bile insanların mobil oyun oynadığı tespit edildi.

Mobil oyun oynama yaşı yükseliyor …

Türkiye’de oyun oynama sürelerinin yüzde 24 arttığı belirlenirken, mobil oyunların grafik kalitesi arttığı için mobilde oyun oynama süresinin 46 dakikadan bir saate çıktığı tespit edildi.  PC oyunlarında yaş aralığı 16-18 iken, mobile baktığımızda ise oyun oynama yaşının 26’ya kadar çıktığı anlaşıldı. Türkiye’de kadınların oyun oynama oranlarında da ciddi bir artış yaşanırken geçtiğimiz yıllarda oyun oynayan kadınların yaşı 25 ila 30 arasında iken bu yıl bu rakamların 35 ila 40 yaş seviyesine çıktığı tespit edildi.

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