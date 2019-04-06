Türkiye’de İlk Defa Dijital Dönüşüm Sınavı ( Videolu )

Yüksek öğretimde Dijital Mutasyon Projesi kapsamında 8 kaptan üniversitede ilk imtihan yapıldı. Kaptan üniversite seçilenlerden Bingöl Üniversitesi'nde de 8 bin talebenin katılımı ile Dijital Okuryazarlık imtihanı yapıldı.

Türkiye'de seçilen 8 kaptan üniversitede Yüksek öğretimde Dijital Mutasyon Projesi kapsamında Dijital Okuryazarlık imtihanları bugün yapıldı. 8 Üniversitede aynı anda asıllaştırılan imtihana Türkiye genelinde takribî 36 bin talebenin katıldığı bilindi. Bingöl Üniversitesi'nde ise imtihana 8 bine yakın talebe girdi.

Sınavla alakalı bilgi veren Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretim senesinin başlangıcında külliyede rektörlerle yaptığı buluşmada dijital mutasyona dikkat sürüklemesiyle birlikte YÖK başkanlığında 8 üniversite kaptan üniversite seçildi. Bu 8 kaptan üniversite Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokolle birlikte ilk yarıyıl öğretim azalarına dijital mutasyon ile alakalı ders verdi. 2.yarıyıl ise üniversiteler kendi talebelerine dijital mutasyon projesi kapsamında okuryazarlık dersini lüzumlu kıldı.

Bizde kendi üniversitemizde bu dersi lüzumlu kılarak dersler verdik ve bugünde vize imtihanları vardı. 8 üniversitede toplamda bugün aynı anda 36 Bin talebe imtihana giriyor. Bingöl üniversitesinde ise aynı anda 8 Bin birey imtihana girdi. Üniversitemizde aynı anda bu denli büyük çapta talebelerin girdiği imtihan oldu. Bu sürecin Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgilendirmesi istikametinde hakikatleştirilmesi hoş neticeler getirecek. Dijital mutasyonun artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz artık çok iyi öğreniyoruz. Hem üniversitemiz, hem şehrimiz, hem de ülkemiz için bu sürecin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Üniversitenin Öğrenci Konsey Başkanı Melih Durmuş ise;" Dijital okuryazarlık sınavını bugün yapmış bulunuyoruz. Üniversitemiz Türkiye'de ki 8 pilot üniversiteden biri Bingöl. Çok güzel bir sınav oldu. Dijital dünyayı anlama açısından üniversite öğrencilerimizin bu sınavı almasını çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Bu sınavda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Leyla Güven ise, "Bu sınavlarla beraber teknolojinin önemi bir kez daha anladık. Daha öncesinde derslerini uygulamalı olarak görmüştük. Güzel geçti umarım bütün arkadaşlarım iyi puan alır" şeklinde konuştu.

Sınava giren öğrencilerden Muhsin Çakır'da, "Bugün Dijital okuryazarlık sınavı oldu. Teknoloji her alanda bizlere kolaylık sağladığı gibi bu okuryazarlık sınavında da bizlere çağ atlattı diye düşünüyorum. Bilmediğimiz konuların ince detaylarını bu dersle öğrenmiş olduk"diyerek düşüncelerini aktardı.

Bingöl, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinin pilot seçildiği Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında ikinci dönem tüm öğrencilere yönelik üç kredili "Dijital Okuryazarlık" dersinin devam edeceği, projenin ülke genelinde tüm üniversitelere yayılacağı belirtildi.

(Sinan Atan-Muhammet Ali Çiftçi/İHA)