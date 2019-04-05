Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

1- YEDİGÖLLER

Bolu ili sınırları içerisinde yer alan Yedigöller, cenneti andıran tabiatı ile mutlaka görülmesi gerek yerler listemizin birinci sırasında yer alıyor. Yedigöller Milli Parkına adım atar atmaz sizi yemyeşil bir manzara karşılıyor.

Bu manzaraya karşı durup sadece derin bir nefes almak bile adeta insanın içini tazeliyor. Derin bir nefes aldıktan sonra küçük bir keşfe çıktığınızda ise sizi gerçekten de birbirinden güzel yedi adet göl karşılıyor; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Küçükgöl ve İncegöl. Bu göllerin her birinin kendine ait bir hikayesi mevcut. Mutlaka Yedigöller’e gitmeyi ve bu hikayeleri bu göllerin müthiş manzaraları eşliğinde dinlemenizi tavsiye ediyoruz.

2-KAPADOKYA

Kapadokya gerek muhteşem manzarasıyla, gerek balonlarıyla, gerek atv ve atlarıyla, gerek ise fotoğraf tutkunlarını mest edecek muhteşem doğasıyla mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında.

3-CUMALIKIZIK

Cumalıkızık, bursa ili sınırları içerisinde yer alan ve adeta tarih kokan 700 yıllık bir köy. Mutlaka Cumalıkızık’a gitmeli ve yılların eskitemediği o harika sokaklarda yürümelisiniz.

4-NEMRUT DAĞI

Mutlaka gezilip görülmesi gereken bir diğer doğal güzelliğimiz ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut dağı.

Yine içerisinde müthiş manzaraları barındıran Nemrut Dağı’na gidererek tarihi heykelleri fotoğraflamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

5-AYDER YAYLASI

Mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir diğeri olan Ayder Yaylası’nın sadece fotoğraflarına bakınca bile insanın derin bir nefes alası geliyor. Yemyeşil Çayırları ve tertemiz havası sayesinde insanı adeta büyüleyen Ayder Yaylası’nı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

6-SAFRANBOLU

Batı karadeniz’in en meşhur turizm merkezlerinden biri olan Safranbolu, evleri ile göz kamaştırıyor. Karabük ili sınırları içerisinde yer alan Safranbolu’yu ziyaret ederek adeta tarihten bir parça olan evlerini mutlaka görmelisiniz.

7-ÖLÜDENİZ

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı olan Ölüdeniz, 2006 yılında %82 oyla dünyanın en güzel kumsalı seçilmiştir.

Mavinin her tonunu bulabileceğiniz bu tertemiz denize giderek caretta carettalar ve balıklar ile beraber yüzmenin keyfine varmalısınız.

8-PAMUKKALE

Pamukkale, adeta pamuktan yapılmış izlenimi veren ve şifa kaynağı olan doğası ile Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.

Size de mutlaka Pamukkale’ye giderek masal diyarlarını anımsatan bu mükemmel doğaya ayak basmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.