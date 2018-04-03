Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı, Şubat ayı sonu itibarı ile 22 milyon 377 bin 559 olarak belirlendi

Hatice Kasapoğlu / Editör

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı, Şubat ayı sonu itibarı ile 22 milyon 377 bin 559 olarak belirlenirken konuyla ilgili inceleme yapan Interpress’in TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 46,6 azaldığı belirlendi. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 62 bin 719 taşıt içinde yüzde 58,7 ile otomobil ilk sırada yer alırken bunu sırasıyla yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 12,1 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtların oluşturduğu saptandı.

Trafikte araçların yüzde 50’sinden fazlası otomobil …

Trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 377 bin 559 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet , yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs , yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu belirlendi. Ocak-Şubat döneminde 180 bin 196 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken 21 bin 582 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafik teki toplam taşıt sayısı 158 bin 614 adet arttı.

Yakıtta gaz, renkte beyaz tercih edildi …

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 110 bin 668 adet otomobilin yüzde 58,3'ü beyaz, yüzde 20,4’ü gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 5’i kırmızı iken yüzde 8,9’unun ise diğer renklerde olduğu görüldü. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 141 bin 248 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,6’sı dizel, yüzde 25,8’inin de benzin kullandığı tespit edildi.