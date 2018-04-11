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Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 20,3'ünde yüksek tansiyon var

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İrem Subaşı

Dünyada 1,5 milyardan fazla yüksek tansiyon hastası bulunurken, her yıl 7 milyon insanın yüksek kan basıncı nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktık. Konuyla ilgili Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre Türkiye'de 19 milyona yakın kişinin yüksek tansiyon şikayeti olduğu saptanırken Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 20,3'ünde yüksek tansiyon görüldüğü tespit edildi.

Yüksek tansiyon görülme yaşı düştü …

Türkiye’de daha çok 40 yaş üstü bir hastalık olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşının dünyada ve Türkiye’de giderek düştüğü anlaşıldı. Hareketsiz yaşam, stres ve aşırı kilolara karaciğer yağlanmasının eşlik ettiği obezitenin yanı sıra özellikle gençler arasında kafein ve sigara tüketiminin aşırı derecede artmasının da, yüksek tansiyon yaşının düşmesinde etkili olduğu tespit edildi.

Hipertansiyonda sınır bir derece aşağı çekildi …

Amerikan Kardiyoloji Derneğinin Kasım 2017’de yayınladığı yeni hipertansiyon kılavuzuna göre, hipertansiyonda büyük tansiyonun 140’tan 130’a, küçük tansiyonun ise 90’dan 80’e düşürüldüğü tespit edildi. Buna göre hipertansiyon hastası kabul edilen kişi sayısının yeni tanımlama ile artış gösterdiği tespit edildi.

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