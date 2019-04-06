Türkiye'den Dünya Listesine Giren En Genç Üniversite

Üniversitelerin toplumların sürdürülebilir gelişimine kattığı değeri ölçmeyi hedefleyen “THE-Times Higher Education University Impact Rankings” sıralaması açıklandı. İstinye Üniversitesi,Türkiye’den listeye giren en genç üniversite oldu.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri dahilindeki 17 kriterden 11’i baz alınarak, 2017 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen verilerin değerlendirildiği THE-Times Higher Education University Impact Rankings, dünyanın en saygın Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu olan Times Higher Education tarafından gerçekleştirildi. Sıralamanın amacı üniversitelerin toplumsal etkisini ölçmek.

Japonya, Finlandiya, Kanada gibi eğitimde lider ülkelerin üniversitelerinin de önüne geçti.

İstinye Üniversitesi, elde ettiği bu başarı ileBoğaziçi, Koç, Sabancı gibi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile birlikte sıralamada yerini aldı. İstinye Üniversitesi Japonya, Finlandiya, Kanada gibi eğitimde lider ülkelerin üniversitelerinin de önüne geçti.

Genç bir üniversite olmasına rağmen dünyadaki köklü üniversitelerle beraber 300 bandında yer alan İstinye Üniversitesi,gelecek hedeflerine doğru hızla ilerleyen bir üniversite olduğunu bu başarısı ile doğruluyor.

Kaliteli Eğitim kriterinde, Türk üniversiteleri arasında ilk üçte

İstinye Üniversitesi’nin, özellikle Kaliteli Eğitim kriteri ile sıralamada öne çıkması dikkat çekti. İSÜ, üniversitelerin eğitim dünyasına yönelik çalışmalarla topluma katkılarını değerlendiren bu kriterde en yüksek derecesini alarak, Türkiye’den katılan üniversiteler arasında ilk üçte yer aldı.

Kurulduğu günden bu yana topluma değer katmak, bilim ve eğitim ile toplumu dönüştürmek misyonu doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren ve hızla hedeflerine ulaşan İstinye Üniversitesi, şimdi de, uluslararası saygın değerlendirme kurumu tarafından dünya sıralamasına alınma gururunu yaşıyor.