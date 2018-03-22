İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Türkiye genelinde konut satışları nın 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 95 bin 953 olduğu belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, konut satışlarında, İstanbul 16 bin 247 konut satışı ile en yüksek paya sahip şehir oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı ile Ankara, 5 bin 965 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışı arttı …

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak 1.729 olarak tespit edildi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı 604 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 415 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova ve 71 konut satışı ile Trabzon’un izlediği belirlendi.

Türkiye’den en çok konutu Iraklılar aldı …

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapılırken Şubat ayında Irak vatandaşlarının Türkiye’den 308 konut satın aldığı belirlendi. Irak'ı sırasıyla, 178 konut ile Suudi Arabistan, 128 konut ile Rusya Federasyonu, 122 konut ile İran ve 118 konut ile Afganistan’ın izlediği tespit edildi.