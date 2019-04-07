Türkiye’nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü’ne Yoğun İlgi
Türkiye'nin önemli göllerinden biri olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle yerli...
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Türkiye’nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü’ne Yoğun İlgi
Türkiye'nin ehemmiyetli göllerinden biri olan ve biyolojik spektrumun korunması açısından büyük ehemmiyet taşıyan Tuz Gölü, natürel hoşluğuyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine sürüklüyor.
Aksaray, Konya ve Ankara şehirlerinin ortasında yer alan, Lut Gölü'nden sonra dünyanın ikinci tuzluluk oranına sahip olan Tuz Gölü, hafta sonu havaların ısınması ile beraber yerli ve yabancı turistlerin alaka odağı haline geldi. Muhtelif hastalıklara şifa olduğu için üryan ayakları ile tuzlu suya giren yurttaşlar, bu sırada beyaz bir tabiat şahanesi üzerinde zaman geçiriyor.
Gün batımını görüntülemek isteyen profesyonel resimciler ile anın resmini sürüklemek isteyen ziyaretçilere Tuz Gölü, eşsiz görüntüler tutma fırsatı sunuyor.
(Ömer Çetin/İHA)
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Etiketler : Beyaz Cenneti Tuz Gölü, Tuz Gölüne Yoğun ilgi
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