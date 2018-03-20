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Türkiye’nin en büyük halk ozanlarından Aşık Veysel dostları türküler, ağıtlar ve deyişlerle ünlü ozanı yad etti

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Türkiye’nin en büyük halk ozanlarından Aşık Veysel dostları türküler, ağıtlar ve deyişlerle ünlü ozanı yad etti
Türkiye’nin en büyük halk ozanlarından Aşık Veysel, AN-DER tarafından düzenlenen ve Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşen bir etkinlikle anıldı.

Ölümünün 45. yılında halk ozanı, şair ve aşıklardan oluşan Aşık Veysel dostları türküler, ağıtlar ve deyişlerle ünlü ozanı yad etti.

Aşık Veysel dostlarını bir araya getiren anmada konuşma yapan Anadolu Halk Ozanları Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Haşimi Aslıhak, Aşık Veysel’in birleştirici gücünü belirterek, barış, dostluk, birlik ve beraberlik halinde bir yaşam sürmeyi istediklerini söyledi. 

Etkinlikte halk ozanları ve aşıklar, Veysel’in türkülerini ve deyişlerini seslendirdi.   

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