“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasına Ankara’dan 20 firma girdi

Nur Çelebi / Editör

ORSİAD Yönetimi, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasına Ankara’dan 20 firmanın girdiğini söyledi, “Bir bölümü de OSB’lerimizde üretim yapan bu kuruluşlarımız kentimizin yüzakıdır, sayılarının artması temennimizdir” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2017 yılı sonuçları açıklandı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde Ankara’dan 20 firmanın yer aldığını bildirdi. Bu firmalardan 7’sinin Ankara’daki organize sanayi bölgelerinde üretim yaptığını ifade eden ORSİAD Başkanı Nedret Yener, şöyle devam etti:

ANKARA’NIN GURURU FİRMALAR

“ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş., As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş., Erkunt Sanayi A.Ş., İşbir Sünger Sanayi A.Ş., Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş., Özdoğu İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş., Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş., Çamsan Poyraz San. ve Tic. A.Ş., Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş., Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş., Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş., Seğmen Kardeşler Gıda Ür. ve Amb. San. A.Ş., Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., İBA Kimya San. ve Tic. A.Ş., Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş., FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Ankara Un Sanayi A.Ş., Alimar Makina San. ve Tic. A.Ş. ve Panda Alüminyum A.Ş.’lerimiz üretimden satışlara göre en büyük 500 kuruluş arasında yer almıştır. Şehrimizin ve ülkemizin gururu, hepimizin gözbebeği olan bu kuruluşlarımızın sayısının artması ortak temennimizdir. Ülkemiz ekonomisine sağladıkları katma değerle, milli ve yerli üretimleriyle Ankara’nın markası olan işletmelerimizin önümüzdeki yıllarda da başarılarını sürdüreceklerine inancımız tamdır…”

YATIRIMCI ÇEKMEMİZ GEREKİYOR

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, İkinci 500’e Ankara’dan giren firma sayısının önceki yıllara oranla gerilediğini de söyledi. Başkan Yener, “Ankara’nın bir sanayi şehri olduğunun ama aynı zamanda yatırımcı çekmesi gerektiğinin farkındayız. Yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünler üreten firma sayısı mutlaka artmalı, yatırım ortamı iyileştirilmeli, kuruluşların ağır finansman yükü hafiletilmelidir. Beklentimiz yeni hükümet sistemiyle birlikte, özellikle ekonomi alanındaki yapısal reformların ivedilikle yaşama geçirilmesidir. Yeni ekonomi yönetimimizin bu yöndeki açıklama ve tavırları umudumuzu güçlendirmektedir. Yatırım ve üretim artışı enflasyon ve işsizlikle mücadelede de en önemli argümanlardır. İşsizliğin yeniden tek haneye düşmesine sevinirken, bunun sürdürülebilir olması hatta daha da gerilemesi için reel olarak üreten ekonomiye gereksinim vardır. ORSİAD olarak biz de OSTİM’deki, İvedik ve Sincan OSB’lerdeki üyelerimizle birlikte yatırım ve üretimde, Ankara’nın sanayide hak ettiği noktaya taşınması konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDEKİ ANKARA FİRMALARI

SIRA NO KURULUŞUN ADI ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET)(TL)

2017 2016

41 65 ASAŞ Amb. Baskı A.Ş. 287.701.884

102 236 As Ofis Yumurta Yem Gıda San. A.Ş. 260.188.591

104 256 Erkunt Sanayi A.Ş. 258.782.648

133 192 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. 249.999.517

160 222 Mikropor Makina San. A.Ş. 239.626.897

171 + Özdoğu İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. 235.148.830

192 129 Dorçe Prefabrik Yapı A.Ş. 228.687.596

160 222 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. 239.626.897

219 139 Çamsan Poyraz San. ve Tic. A.Ş. 220.291.211

225 + Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 218.622.940

239 - Çelikler Taah. İnş. San.A.Ş. 212.277.042

254 70 Baştaş Hazır Beton A.Ş. 208.627.364

271 217 Seğmen Kardeşler Gıda A.Ş. 203.486.724

287 376 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri A.Ş. 200.982.661

347 336 İBA Kimya San. ve Tic. A.Ş. 182.777.500

357 489 Akdaş Döküm San. A.Ş. 179.945.832

368 - FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. 176.838.664

380 91 Ankara Un Sanayi A.Ş. 172.985.094

404 + Alimar Makina San. ve Tic. A.Ş. 167.183.973

434 454 Panda Alüminyum A.Ş. 160.813.050