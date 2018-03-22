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Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi ilk mezunlarını verdi

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Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi ilk mezunlarını verdi
Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi'ni başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi'nden mezun olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Belediye Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile kursiyerler katıldı.

İki aylık eğitim, 43 mezun

Kahramankazan Belediyesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile kurduğu Sosyal Medya Akademisi, Türkiye'nin bilimsel ve resmi anlamda ilk sosyal medya akademisi olma özelliğini taşıyor. Akademiye katılan kursiyerler internet öncesi ve sonrası, sosyal medyanın avantajları, dijital vatandaşlık ve sanal kimlikler, sosyal medyada başarılı olmanın yolları, bilişim hukuku ve siber psikoloji gibi eğitimler verildi. 2 ay süren eğitim programı kapsamında 30 saatlik bir ders maratonunu geride bırakan 43 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerler sertifikalarını Külünk ve Ertürk'ün elinden aldı. Ayrıca akademinin kursiyerlerinden olan Ertürk ve Külünk birbirlerine de sertifika verdi.

Büyük Türkiye yürüyüşü

Başkan Ertürk burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de alanında bir ilk olan Sosyal Medya Akademisi'nin ilk mezunlarını  vermesinin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Akademide yerli ve milli sosyal medya kullanıcılarının yetiştiğini ifade eden Ertürk, "Akademimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin içinden geçtiği bu zorlu süreçte önemli bir görev üstlenecek. Buradan yetişen bilinçli, yerli ve milli kullanıcılar ülkemize, milletimize ve ordumuza sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara karşılık vererek, gerçek dışı paylaşım ve bildirimlere karşı dimdik duracak. Akademimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki ülkemizin Büyük Türkiye yürüyüşü için çalışacak" diye konuştu.

Türkiye'ye örnek olmalı

Külünk ise, 21. yüzyılın en önemli mücadele araçlarından dijital platformun renkli devrimlerin adresi olduğunu, ancak sosyal medyanın inşa ve ihya aracı değil yıkım aracı haline geldiğini söyledi. Külünk bu kapsamda, Kahramanakazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bu mücadelede önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Sosyal Medya Akademisi’nin kurulmasından dolayı Başkan Ertürk’e ve emeği geçenlere teşekkür eden Külünk, akademinin diğer belediye, kurum ve üniversitelere de örnek olması gerektiğini söyledi.

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