Türkiye’yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı. Öyle ki 15 Temmuz’da âdeta gövdesiyle bize siper oldu. Sınır ötesi operasyonlarımızda en büyük desteği sizden, milletimizden aldık.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.

“MÜNBİÇ’İ GÜVENLİ HÂLE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI”

Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’nın en çok Suriyeli sığınmacıyı barındıran şehir olduğuna dikkat çekerek gösterdikleri kardeşlik, fedakârlık ve ensar duruşu için Şanlıurfalılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da sınırın hemen ötesinin bir terör örgütünden bir başkasına devredildiğine işaret ederek dün DAEŞ var diye kendini güvende hissetmeyenlerin bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine geri dönmediklerini belirtti. Türkiye’nin; Cerablus’tan, El Bab’a kadar olan kısmı, sonra da Afrin’i güvenli hâle getirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyelinin geri döndüğünü, Amerika ile birlikte Münbiç’i de güvenli hâle getirmek için çalışmalara başlandığını bildirdi.

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Kuzey Irak’ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonların sürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil’e ilk operasyonun 20 uçakla yapıldığını belirterek, “İkincisinde toplantı hâlinde Kandil’deki bunların lider takımını hallettik” dedi. Bunların ardından sıranın Şanlıurfa’nın yanı başındaki bölgelere geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Böylece Şanlıurfa’daki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmelerini sağlayacağız. İşte o gün geldiğinde geride ne kalacak biliyor musunuz, ? Gelecekte tarih kitapları ne yazacak biliyor musunuz? Şanlıurfalıların kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacak. Urfalı kardeşlerimin ekmeğini nasıl bölüştüğünü, tüm imkânlarını nasıl bölüştüğünü tarih yazacak. Şanlıurfa zaten şanlıydı, şanının üzerine şan katacak” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA’YA YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip şehirlerinin başında geldiğini, böyle olduğu için gençlerin şehre getirilen hizmetlerin anlamını tam olarak bilmeyebileceğini söyledi. Şanlıurfa’ya son 16 yılda 43 milyar yatırım yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Eğitimde 11 bin 258 adet yeni derslik kazandırdık. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi Şanlıurfalı öğrencilerimize yaklaşık 440 milyon lira tutarında eğitim bursu verdik. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 36 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve Yükseköğretim Kurumu beraber çalışarak El Bab’da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz. İnşallah fakültemizde eğitim 2018’in Eylül ayında başlıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta 14’ü hastane olmak üzere toplam 82 adet tesis yapıldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu hastaneler arasında 500 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Şanlıurfa Eyyübiye’deki 400 yataklı hastane de yer alıyor. Bin 700 yataklı şehir hastanemizle birlikte beş adet sağılık tesisimizin şu anda inşası devam ediyor. Altı ihtisas alanından oluşan şehir hastanemizi inşallah 2021 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize yaşlılarımıza, 6.2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. TOKİ kanalıyla Şanlıurfa’da 13 bin 515 konut projesini hayata geçirdik.”

Şanlıurfa’da 2002 yılında 29 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna 540 kilometre bölünmüş yol ilave edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam maliyeti 980 milyon olan dokuz adet yol projesinin yapımının da hızla devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Yapımı devam eden Şanlıurfa-Bozova yolunun, Şanlıurfa kuzeybatı çevre yolunun, Akçakale-Ceylanpınar yolunun kalan kesimleri bu yıl tamamlanıyor. Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır yolu ile Atatürk Barajı üzerine inşa ettiğimiz Nissibi Köprüsünü kim yaptı? Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt-Mardin demir yolu hattını tamamen yeniledik, Şanlıurfa’yı hızlı trenle tüm Türkiye’ye bağlıyoruz.”

“GAP PROJEMİZE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”

Son 15 yılda Şanlıurfa’ya kazandırılan yatırımlardan birinin GAP Havalimanı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 2003’te 23 bin olan yolcu sayısının 2017’de 833 bine çıktığını belirtti. Keban Baraj gölünde yolcu ve araç taşımacılığı yapmak için iki adet feribot imal ederek hizmete sokulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgenin kalkınması, vatandaşlarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması için GAP Projemize hız kesmeden devam ediyoruz. GAP’ın en önemli illerinden birisi neresidir? Şanlıurfa. Bu bölgenin en büyük sıkıntısı ne? İşsizlik. İşsizliğin çözümü de GAP’ı harekete geçirmektir. İşte bunun için çok büyük kaynaklar ayırarak GAP’ı hızlandırdık” şeklinde konuştu.

Konuşmasında son 16 yılda ülke genelinde sulamaya açılan 17,5 milyon dekar tarım arazisinin 2,6 milyon dekarının Şanlıurfa’da olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atatürk Barajından aldığımız suyu, inşa ettiğimiz 221 kilometre uzunluğundaki kanalla getiriyor, iki milyon dekarın üzerindeki tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyoruz. Bu sulama kanalı 161 kilometrelik Süveyş Kanalında daha uzundur. Ve bu sulama kanalının hayata geçirilmesiyle 433 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanacak” dedi.

Suruç Ovası’nın sulanmasının, vatandaşların yüz yıllık hayali olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Atatürk Barajından aldığımız suyu terfi merkezi, ana kanallar ve dünyanın sayılı dev sulama tüneliyle ovaya aktardık. Hatırlarasınız, 2,2 milyar lira maliyeti olan ve 7 metre çapa, 17 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip Suruç tünelini bizzat geldim hep beraber hizmete almıştık. Bu projeyle Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerin ait toplam 951 bin dekar arazi sulanıyor. Bugün itibarıyla projenin yüzde 60’ı olana 563 bin dekar arazinin şebekesi tamamlanarak sulamaya açıldı. Sulanan bu arazilerle çiftçilerimiz geçtiğimiz yıl yaklaşık bir milyar lira tarım geliri elde etti.”

“SUÇLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde Suruç’ta yaşanan saldırı hadisesine de değinerek hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmeler yaparak devam etti. Bu seçimde Türkiye’nin gelecek yarım asrının istikametinin de belirleneceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız, ya da yeniden 1970’lerin, 90’ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi dönemlerinde milletin kökeniyle, inancıyla, kıyafetiyle, diliyle, kültürüyle uğraşan vesayete karşı mücadele ettiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “DEAŞ’ı biz kovduk, FETÖ’yü kovuyoruz, PKK’yı aynı şekilde. Mahallelerimizi biliyorsunuz çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden Allah’ın yardımı ve sizlerin desteğiyle biz geldik. Siz bizim arkamızda durdunuz. Türkiye’yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı. Öyle ki 15 Temmuz’da âdeta gövdesiyle bize siper oldu. Sınır ötesi operasyonlarımızda en büyük desteği sizden, milletimizden aldık. ‘Dünya beşten büyüktür’ dedim, arkamda milletimi gördüm. Davos’ta ‘one minute’ dedim, arkamda milletimi gördüm.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını birlik beraberlik vurgusuyla tamamladı.