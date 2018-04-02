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Türkiye’yi üretenler kurtaracak

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Türkiye’yi üretenler kurtaracak
Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Türkiye’nin Değerleri Ödül Töreni” Hilton Garden Safranbolu’da yapıldı.

Törende Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’ye değer katan örnek projeleri nedeniyle Yılın En Başarılı Yerel Yöneticisi ödülüne layık görüldü.

Birinci ON Ödülleri; Ulusal Bilim, Ekonomi, Girişim, AR-GE, Tasarım, Medya, Yerel Yönetim, Çevre, Kültür, Sanat, Edebiyat, Bölgesel Girişimci, Hukuk ve Spor olmak üzere 14 farklı dalda sahiplerini buldu.

Törene; Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, TBMM Eski Başkan Vekili Yılmaz Ateş, BJK Jimlastik Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nurçebi, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Gazeteci İsmail Küçükkaya, Safranbolu Eski Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ve çok sayıda davetli katıldı.

Fethi Yaşar, En Başarılı Yerel Yönetici 

Sunuculuğunu  Gülgün Feyman’ın yaptığı programa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşi Azize Yaşar’la birlikte katıldı. Yerel yönetim anlayışında Yenimahalle’nin çevresel değerlerini incelemesi ve örnek oluşuyla “Başarılı Yerel Yönetici Ödülü”’ne layık görülen Yaşar birlik, beraberlik mesajı verdi.

Ödülünü BAKZİFED Başkanı Bahri Küpeli’den alan Yaşar “Bu tören ülkemizde üretenlerin, katma değer yaratanların ödüllendirildiği bir tören. Türkiye’yi üretenler kurtaracaktır. Bu sebeple bu törene emeği geçen ve beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizin aydınlık yarınları için hepimize düşen görevler var. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, kimseyi ötekileştirmeden farklılıklarımızı zenginlik sayarak kenetlenmeliyiz” dedi.

Ödül Töreninin ardından Başkan Yaşar, Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsan Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) Genel Merkez Binası’nın da açılışını yaptı.

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