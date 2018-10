Türkler Hint İşgalindeki Keşmir'in ezilen halkı için sarsılmaz desteklerini yeniden ifade ettiler

Abdul Akbar

Konya Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi ve Pakistan Büyükelçiliği birlikte "Keşmir Kara Gün Seminerini" düzenledi ve Hint İşgalindeki Keşmir'in ezilen halkıyla güçlü dayanışma isteklerini ifade etti ve onların demokratik kendi kaderlerini belirleme hakları için sağlam desteklerini yeniden teyit etti.

Türk Parlamentosundaki Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Sayın Ali Şahin, Konya Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Aydın, Konya Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ali Ziya Yalçınkaya, Konya Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri ve çok sayıda öğrenci ve medya temsilcisi bu olaya katıldı.

Parlamenter Ali Şahin anahtar niteliğindeki konuşmasında Keşmir halkı için Türk desteğini bir kez daha teyit etti. Kendisi Türkiye'nin Hint İşgalindeki Keşmir ve Filistin halkları da dahil herhangi bir coğrafyadaki ezilen halklarla güçlü bir dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti. Kendisi Türk desteğinin sadece Kara Gün'de değil ama aynı zamanda Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı çözüme kavuşana kadar devam edeceğini söyledi.

Konya Selçuklu Gençlik Meclisindeki Keşmir Çalışma Grubunun Başkanı grubunun yaptığı araştırmaları dinleyicilerle paylaştı. Kendisi Hint İşgalindeki Keşmir'deki Hint zalimliklerini kınadı ve grubunun Türkiye'de Keşmir meselesi hakkında farkındalık yaratmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Kendisi aynı zamanda Keşmir sorunu son olarak çözüme kavuşana kadar Keşmir halkına Türk desteğinin devam edeceği güvencesini yeniden verdi.

Türkiye'nin sarsılmaz desteğini takdir eden Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, bugün "Keşmir Kara Günün" anılmasında bu kadar çok sayıda katılımcının bulunmasının Türkiye'nin Keşmirlilerin asil davasına olan bağlılığının daha ileri derecede bir ifadesi olduğunu söyledi. İşgal Altındaki Cammu ve Keşmir'deki ve dünyadaki Keşmirliler 1947'de Hindistan'ın zorla ve yasa dışı bir şekilde Cammu ve Keşmir eyaletini işgal ettiği o talihsiz günü hatırlamak için her yıl 27 Ekim'de "Kara Günü" anarlar. Kendisi korkunç insan hakları ihlalleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Kendisi 1989'dan beri 95,000'den fazla Keşmirlinin şehit edildiğini söyledi. Kendisi 8 Temmuz 2016'da genç Keşmirli lider Burhan Wani'nin şehit edilmesinin kendiliğinden doğan Keşmir özgürlük hareketine yeni bir ruh kattığını söyledi ve hiçbir düzeydeki zalim güç kullanımının Keşmir halkının iradesini kırmaya yetmediğini ekledi.

Büyükelçi Keşmirlilerin kendilerine nesillerdir Güvenlik Konseyi Kararları biçiminde tekrar tekrar söz verilen vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını talep ettikleri için cezalandırıldıklarını söyledi. Küresel topluluk bu kararları uygulamakta başarısız olmuştur. Kendisi Hindistan'ın Keşmir halkının haklı isteklerini bastırmak için devlet terörüne başvurarak toplu olarak işlenen bu hatadan faydalanmış olduğunu ekledi. Büyükelçi Qazi hoş karşılanan bir gelişmenin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından çıkarılan ve Hint İşgalindeki Keşmir'de işlenen toplu insan hakları ihlallerini sıralayan bir rapor olduğunu belirtti. Pakistan BM raporunu desteklemektedir ve BM gözetimi altında sorumlulukların araştırılması ve yerine getirilmesi için bir an önce bir Araştırma Komisyonunun kurulması çağrısında bulunmaktadır diye de ekledi.

Büyükelçi Syrus Qazi Pakistan'ın Keşmir halkına azami siyasi, diplomatik ve moral desteklerini vermeye devam edeceğini yeniden teyit etti. Kendisi birleşik çabalarımızın dünyanın vicdanını sarsmaya yardımcı olacağını ve barışa, ümide ve İşgal Altındaki Cammu ve Keşmir'in mücadele eden halkının özgürlük şafağına giden yolu döşeyeceğini ümit etti.

Turks reiterate unwavering support for the oppressed people of Indian Occupied Kashmir

The Youth Assembly of Konya’s Selçuklu Municipility and the Embassy of Pakistan jointly organized “Kashmir Black Day Seminar” and expressed strong solidarity with the oppressed people of the Indian Occupied Kashmir and reaffirmed unflinching support for their democratic right to self-determination.

Chairman of Turkey-Pakistan Friendship Group in Turkish Parliament Mr. Ali Şahin, Deputy Governor of Konya Mr. Mehmet Aydin, Deputy Mayor of Selçuklu Municipility of Konya Mr. Ali Ziya Yalçınkaya, office bearers of the Youth Assembly of Selçuklu Konya and a large number of students and media representatives attended the event.

Parliamentarian Ali Şahin in his keynote speech once more reiterated Turkish support for the Kashmiri people. He noted that Turkey would continue to be in strong solidarity with the oppressed people in any geography including the people of Indian Occupied Kashmir and Palestine. He said Turkish support would continue not only on the Black Day but also until final resolution of the Jammu & Kashmir dispute.

President of “Kashmir Working Group” of the Youth Assembly of Selçuklu Konya shared his group’s research about Kashmir dispute with the audience. He condemned Indian brutalities in the Indian Occupied Kashmir and said his group would continue to work to raise awareness about Kashmir issue in Turkey. He also re-assured to continue Turkish support to the people of Kashmir till the final resolution of the Kashmir dispute.

Appreciating Turkey’s steadfast support, Pakistan’s Ambassador to Turkey Muhammad Syrus Sajjad Qazi said the presence of such a large number of participants in the observance of “Black Day” today is a further manifestation of Turkey’s abiding commitment to this noble cause. Kashmiris in the Occupied Jammu & Kashmir as well as across the globe observe the “Black Day” on 27 October every year to mark that infamous day in 1947, when India forcibly and illegally occupied the State of Jammu & Kashmir. He updated the audience about the gross violations of human rights. He said over 95,000 innocent Kashmiris have been martyred since 1989. He said the martyrdom of young Kashmiri leader Burhan Wani on 8 July 2016 infused a new spirit to the indigenous Kashmiri freedom movement adding that no amount of brute force has been able to break the will of the Kashmiri people.

The Ambassador noted that generations of Kashmiris are being punished for demanding their inalienable right to self-determination, a right repeatedly pledged to them in the shape of Security Council resolutions. The global community has failed to implent these resolutions. He added that India has exploited this collective failure by resorting to state terrorism to suppress the legitimate aspirations of the Kashmiri people. Ambassador Qazi noted that welcome development is a report released by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, which chronicles the massive human rights violations in Indian Occupied Kashmir. Pakistan endorses the UN Report and calls for early institution of a Commission of Inquiry under UN auspices to investigate and fix responsibility, he added.

Ambassador Syrus Qazi reiterated that Pakistan would continue to extend maximum political, diplomatic and moral support to the people of Kashmir. He hoped that our combined efforts would help shake the world conscience and pave the way for the dawn of peace, hope and freedom for the struggling people of Occupied Jammu & Kashmir.