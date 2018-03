Ebru Oğuzhan Yeter

Hangi kültürden, hangi inançtan ve etnik kökenden olursak olalım, Türk Milleti olarak türkü dinlemeyi sevmeyen, bir çok türküye eşlik etmeyen, dinlediği türküde duygulanmayan, kendinden bir parça bulmayan insan yok gibidir.

Türkü sevmeyen Türk olur mu?

Türkü denince, gönül telimize dokunan, dost denince, toprak denince aklımıza ilk gelen, değerli Türk Halk ozanımız, Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü...

Aslında doğum günü demek gerekir. Türküler ölmez, türküler okunursa sonsuza kadar yaşarlar...

Her geçen gün değerlerimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz

Ne birbirimize güvenimiz kaldı, ne de yaşadığımız, beslendiğimiz topraklarımıza sadakatimiz.

Oysa, vefasızlığı, ihaneti ve toprağa olan bağlılığını yaşayarak anlatan Veysel, ne güzel demiş;



Dost dost diye nicelerine sarıldım

Benim sadık yârim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sadık yârim kara topraktır



Bu gün ne yazık ki dost diye sarılabildiğimiz insan sayısı o kadar çok azaldı ki. Dostluğun yarattığı hayal kırıklığını, toprağın bereketini, toprağın sadakatini ve insan emeğinin önemini başka hangi söz böyle güzel anlatabilir ki.

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile döğmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır



Ne Veysel'in sözünü ettiği kuzular, ne karnımızı doyuran toprak, ne de bunları korumak için harcanan bir emek var artık. Sadece emek vermeden tüketen topluluklara dönüştük...

Aşık Veysel, bütün türkülerinde, insanlığa çok önemli mesajlar vermiştir. Onun türkülerini dinleyenler, mutlaka yaşamının bir yerinden kendini o türkülerin içinde bulur.

Yüreğinde ki insan sevgisi, merhameti, insana ve kadına bakış açısı, doğaya olan tutkusu, türkülerinin her sözünde, sazının her telinde dinleyeni içine çeker.

İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Yaşadığı topraklara yürekten bağlılığı, toprağa olan bu inancı hepimize örnek olmalıdır. Toprak vefalıdır, toprak berekettir, toprak anadır, toprak emektir, toprak ekmektir...

Karnın yardım kazmayınan belinen

Yüzün yırttim tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Benim sadık yârim kara topraktır



Ölüm yıl dönümünde, onu anmak yetmez, onun sözlerini, onun felsefesini doğru anlamak gerekiyor. Türkü dostları, onu her yıl değil, her türküsünde, her sözünde hatırlıyor, yeni nesile onu anlatmak, geçmişimize sahip çıkmak, kültürümüzü, geleneklerimizi, geçmişimizi yaşatmak demektir.

Aşık Veysel, memleket demektir, Aşık Veysel vatan toprağı demektir, emektir, kardeşliktir, sevgidir.

Ölüm yıl dönümünde değerli ozanımızı saygıyla anarken, dediği gibi ‘’dünyaya ölmez eserler bırakan’’ Veysel’in şu sözlerini de, tüm insanlığın örnek almasını diliyorum.

Türk Halk Ozanımız Aşık Veysel’e saygıyla,

Herkim olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel'i bağrına basar

Benim sadık yârim kara topraktır

Resimler//Hikmet CANPOLAT