Hangi kültürden, hangi inançtan ve etnik kökenden olursak olalım, Türk Milleti olarak türkü dinlemeyi sevmeyen, bir çok türküye eşlik etmeyen, dinlediği türküde duygulanmayan, kendinden bir parça bulmayan insan yok gibidir.
Türkü sevmeyen Türk olur mu?
Türkü denince, gönül telimize dokunan, dost denince, toprak denince aklımıza ilk gelen, değerli Türk Halk ozanımız, Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü...
Aslında doğum günü demek gerekir. Türküler ölmez, türküler okunursa sonsuza kadar yaşarlar...
Ne birbirimize güvenimiz kaldı, ne de yaşadığımız, beslendiğimiz topraklarımıza sadakatimiz.
Oysa, vefasızlığı, ihaneti ve toprağa olan bağlılığını yaşayarak anlatan Veysel, ne güzel demiş;
Dost dost diye nicelerine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır
Bu gün ne yazık ki dost diye sarılabildiğimiz insan sayısı o kadar çok azaldı ki. Dostluğun yarattığı hayal kırıklığını, toprağın bereketini, toprağın sadakatini ve insan emeğinin önemini başka hangi söz böyle güzel anlatabilir ki.
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yârim kara topraktır
Aşık Veysel, bütün türkülerinde, insanlığa çok önemli mesajlar vermiştir. Onun türkülerini dinleyenler, mutlaka yaşamının bir yerinden kendini o türkülerin içinde bulur.
Yüreğinde ki insan sevgisi, merhameti, insana ve kadına bakış açısı, doğaya olan tutkusu, türkülerinin her sözünde, sazının her telinde dinleyeni içine çeker.
İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır
Yaşadığı topraklara yürekten bağlılığı, toprağa olan bu inancı hepimize örnek olmalıdır. Toprak vefalıdır, toprak berekettir, toprak anadır, toprak emektir, toprak ekmektir...
Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttim tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sadık yârim kara topraktır
Ölüm yıl dönümünde, onu anmak yetmez, onun sözlerini, onun felsefesini doğru anlamak gerekiyor. Türkü dostları, onu her yıl değil, her türküsünde, her sözünde hatırlıyor, yeni nesile onu anlatmak, geçmişimize sahip çıkmak, kültürümüzü, geleneklerimizi, geçmişimizi yaşatmak demektir.
Aşık Veysel, memleket demektir, Aşık Veysel vatan toprağı demektir, emektir, kardeşliktir, sevgidir.
Ölüm yıl dönümünde değerli ozanımızı saygıyla anarken, dediği gibi ‘’dünyaya ölmez eserler bırakan’’ Veysel’in şu sözlerini de, tüm insanlığın örnek almasını diliyorum.
Türk Halk Ozanımız Aşık Veysel’e saygıyla,
Herkim olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sadık yârim kara topraktır
Resimler//Hikmet CANPOLAT
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