ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DESTEKLEDİĞİ, SİNCAN AMATÖR OLTA BALIKÇILARI VE KARA AVCILARI DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “TURNA BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI VE ŞENLİĞİ”’NE 181 BALIKÇI KATILDI.

Başkentin doğa sporlarıyla da adını duyuran şirin ilçesi Ayaş, son yıllarda olta balıkçılarının da buluşma adresi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve Sincan Amatör Olta Balıkçıları ve Kara Avcıları Derneği (SİNABDER) tarafından Çanıllı Barajı’nda, “Turna Balığı Yakalama Yarışması ve Şenliği” düzenleniyor.

EN BÜYÜK TURNA BALIĞINI YAKALAMA YARIŞMASI

Bu yıl 8.’si düzenlenen yarışma, kıyı ve bot balıkçılığı olmak üzere iki ana kategoride gerçekleşti. 181 yarışmacının olta salladığı yarışmada kıyasıya mücadele yaşandı.

İki gün süren etkinlik boyunca tüm yarışmacı ve kampçılara sınırsız su, çay ve yemek ikramında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir adet ambulans ve bir adet su tankerini de hazır bekletti.

Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığını geliştirmek ve doğa sporlarına teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna, sosyal belediyeciliğe büyük önem veriyor. Bize de bu tür faaliyetlerin desteklenmesi konusunda kesin talimatı var. Doğa sporlarına yönelik faaliyetlerimiz ve desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Yeni projelere kapımız açık" dedi.

KAMP ATEŞİ SÖNMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisiyle başlayan şenlikte aileleri ve arkadaşlarıyla kamp kuran balıkçılar, geleneksel kamp ateşinin etrafında ve yıldızların altında sohbetler ederek yarışma saatine kadar günün aydınlanmasını beklediler.

En büyük turna balığını yakalamak için sabahın erken saatlerinde baraj gölüne açılan balıkçılar, toplamda 31 turna balığı yakaladı. Jüri tarafından boyları ölçülen balıklar, balık popülasyonunun devamı için suya geri bırakıldı. Balıkçılık dilindeki tabirle, “balıklar suya iade edildi”.

Yarışma sonucunda en uzun balığı yakalayarak, dereceye girenlere kupalarını ve ödüllerini; Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Elveren ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu verdi.