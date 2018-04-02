TÜSİAV’dan Yılın En Verimlilerine Ödül

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) bünyesindeki Verimlilik Platformu tarafından 29 Mart 2018 tarihinde Ankara Sanayi Odası (ASO)'nda düzenlenen " TÜSİAV Verimlilik Ödülleri " sahiplerini buldu.

Törene AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan , Meclis Eski Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Veysel Yayan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdür Anıl Yılmaz, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, Batı Trakya Türkleri’nin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın Başkanları temsilcileri çok sayıda TÜSİAV üyesi katıldı.

KUTLU TAMAY: VERİMLİLİK, GÜNÜMÜZ DÜNYASININ SORUNLARINI ÇÖZÜMLEMEDE KULLANILAN ANAHTAR KAVRAMLARDAN BİRİDİR

Törenin açılış konuşmalarını TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay ve TÜSİAV Başkan Vekili Yılmaz Doğan yaptı.

Kutlu Tamay konuşmasında şunları söyledi: "Zamanın git gide daraldığı, yazışmaların hızlandığı, insanların odaklanma sürelerinin kısaldığı bu zamanda hayatımıza baktığımızda yılların nasıl geçtiğini, zamanı nasıl değerlendirdiğimizi ve ne kadar verimli olduğumuzu düşünüyoruz. Thomas Edison, 'Meşgul olmak her zaman gerçek bir iş yapmak değildir. Bir işin hedefi üretmek veya başarmaktır. Bu iki sonuç için de düşünmek, planlamak ve terlemek gerekir.' der. Verimlilik, günümüz dünyasının sorunlarını çözümlemede kullanılan anahtar kavramlardan biridir. Bir anlamda kalkınmanın itici gücüdür. Herhangi bir sektörde gerçekleşen verimlilik artışları, başka sektörleri de harekete geçirir. Sürekli artan verimlilik da akılcı ve çağdaş bir yönetim uygulamasıyla birlikte kalkınmayı hızlandırır. Yüksek verimlilik, dönemsel krizlerden etkilenmeyecek bir üretme gücü yaratır. Bir yandan da verimliliğin artması insanlığa içinde yaşadığı doğayı ve toplumu kontrol etme gücü verir. Verimlilik artışı, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın ana kaynaklarından biridir. Verimlilikteki düşme, ekonomideki durgunluğun ve enflasyonun ana arterlerinden biridir. İşletmelerde verimlilik artışları, maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlar. TÜSİAV Verimlilik Platformu olarak bizler, her yıl olduğu gibi verimli olan kişi ve kuruluşları araştırdık, değerlendirmeler yaptık. 2017 yılında yaptıkları atılımlarla, ekonomimize kazandırdıkları katma değerle ve sağladıkları istihdamla Verimlilik Ödülleri'ni hak eden bu isimleri belirledik."

TÜSİAV BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ DOĞAN: “VERİMLİLİK, ASLINDA EN ÇOK İNSAN KAYNAĞINDAN ETKİLENİR”

TÜSİAV Başkan Vekili Yılmaz Doğan da konuşmasında insan kaynağı ve yetişkin becerilerine değindi. Yılmaz; "Fiziksel çevremizde hayatımızı kuşatan herşeyde, mühendislik ve iktisat ortak paydasından etkiler vardır. İki ana disiplinin özünde ise maksimum verimlilik yatmaktadır. Teknolojik gelişmelerden, yönetim biçimlerinden, sermaye ve birçok unsurdan etkilenen verimlilik, aslında en çok insan kaynağından etkilenir. OECD'nin yetişkin becerileri araştırmasında, 16-65 yaş arasındaki yetişkin bireylerin sözel beceriler, sayısal becerileri ve tekonlojinin yoğun olduğu ortamlardaki problem çözme becerileri ölçümlenmiştir. Sözel becerilerde değerlendirmeler 1'in altı ve 1'den 5'e kadar olmak üzere 6 basamakla değerlendirilmiştir. Bu yetişkin becerileri arasında Türkiye 36 ülke arasında ne yazık ki sondan 3'üncüdür. Türkiye'de iletişimlerin yüzde 45.7'si birinci seviye ve altında kalmıştır. Bu değer OECD ülkeleri arasında yüzde 18.9'dur. Sayısal becerilerde ise Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 50'si birinci seviye ve altında kalmıştır. Bunun OECD ülkelerindeki ortalaması yüzde 22'dir." şeklinde konuştu.

TÜSİAV BAŞKANI VELİ SARITOPRAK: “ÇALIŞAN, ÜRETEN VE KATMA DEĞER KAZANDIRAN HERKESİN YANINDAYIZ”

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ise çalışmanın ve üretmenin önemine vurgu yaptı. TÜSİAV olarak çalışan, üreten, ülkeye değer katan her kişi ve kurumu her zaman destekleyeceklerini belirterek “Çok çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Ülke için çivi çakana, üretim yapan, ihracat yapan, katma değer sağlayan çalışmaları ile fark yaratan rol model olan herkese sahip çıkmamız takdir etmemiz ve motive etmemiz gerekir. Türkiye hassas ve kritik bir dönemden geçiyor. Allah birliğimizi, dirliğimizi, ağız tadımızı bozmasın. Bu ülke hepimizin, hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gemi su alırsa hep beraber batarız. Bu yüzden ülkemize sahip çıkacağız. Verimli ve rantabl çalışacağız. Çalışanı takdir edeceğiz, ödüllendireceğiz. Ünlü yazar Cicero diyor ki ; ‘Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.’ Biraz sonra Katma değer sağlayan, gayretli ve verimli çalışan Türkiye’nin yarınlarını hazırlayanlardan bir demet sunacağız.”

"EN VERİMLİLER ÖDÜLLERİNDİRİLDİ"

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. En Verimli Belediye Başkanı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, En Verimli Meslek Kuruluşu ASO – Nurettin Özdebir, En Verimli Sağlık Kuruluşu Koru Hastanesi – Prof. Dr. Hasan Biri, En Verimli İş Adamı DRD Enerji İnş. Taah – Ramazan Karamercan, En Verimli Bilişim Firması SPP42 Yazılım – Serkan Arslan, En Verimli Çevre ve Enerji Projeleri Firması COEN Yapı ve Enerji Teknolojileri – Yusuf Pehlivan, En Verimli Sanayici ORTEKS Tekstil – Eyüp Doğanlar ve En Verimli Estetik Polikliniği Özel Mayasante. En Verimli Medya kategorisinde; En Verimli Televizyon ve Haber Sunucusu – İsmail Küçükkaya (Fox TV), En Verimli Televizyon Kanalı Temsilcisi – Şebnem Bursalı (ATV Ankara Temsilcisi), En Verimli Yazar – Osman Altınışık (Sabah Gazetesi), En Verimli Magazin Dergisi Beril Çavuşoğlu (MAG Dergi), En Verimli Yazı İşleri Müdürü Ömür Ünver (Milliyet Gazetesi), En Verimli Genel Yayın Yönetmeni – Umut Karakülah ( Zafer Gazetesi), En Verimli Ticari Gazete – Mehmet Göktürk (Ticari Hayat Gazetesi) ve En Verimli Yerel Gazete – Gülay Ertunç (Anadolu Gazetesi). Törende ayrıca Veli Sarıtoprak Özel Ödülleri de Eski Meclis Başkanı Köksal Toptan'a Işık Sadet Ahmet'e ve Mete Baykara'ya verildi. Girit Mantı'nın sahibi Ayça Özkan ve Transnet Kurye'nin sahibi Altan Palabıyıkoğlu da sponsorluk plaketlerinin sahibi oldu.