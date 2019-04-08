Tütün Ürünlerine Gelen Zam Enflasyonu Etkileyecek Mi?

Global tütün şirketi Philip Morris SA tarafından 6 Nisan tarihinde yapılan sigara zammının ardından gözler diğer uluslararası sigara markalarına çevrildi. Sigarada paket başına 2 liralık zam yapılmasının ardından Philip Morris şirketinin markalarında en düşül bandrollü sigara 11 liraya yükseldi. Ekonomi uzmanları tütün ürünlerine gelen bu zammın enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, geçtiğimiz hafta sonu açıklanan sigara zammının enflasyona etkisini katıldığı televizyon programında değerlendirdi. Tütün ürünlerine Philip Morris SA şirketinin ardından diğer şirketlerin de zam yapacağını bekleyen Bürümcekçi, sigaralara yapılacak olan fiyat güncellemesinin 4 TL’ye kadar çıkabileceğini açıkladı.

Ekonomist Bürümcekçi, tütün ürünlerine yapılan zammın beklenildiği kadar olmadığını ve 2 TL’lik bir artış yapıldığını dile getirdikten sonra diğer şirketlerin de rekabet unsurunu göz önünde bulundurarak benzer bir fiyat artışı yapacaklarını öne sürdü.

Tütün ürünlerine yapılan zammın enflasyonu ne kadar etkileyeceği ile ilgili bir soruya da cevap veren ekonomist Haluk Bürümcekçi, tütün ürünlerinin enflasyon sepetindeki ağırlığının eskisi kadar olmadığı için etkisinin geçmiş zamanlara göre az olacağını ifade etti.

Açıklamalarına devam eden Bürümcekçi, tütün ürünlerine yapılan fiyat artışının yıllık enflasyonda yakşaık olarak %0,7’lik bir etkiye neden olacağını açıkladı. Bunun da büyük bir bölümünün nisan ayında, geri kalan küçük bir kısmının da mayıs ayında geleceğini belirtti.

“ÖTV Bütçede Çok Önemli Bir Gelir Kaynağı”

Ekonomist Haluk Bürümcekçi’nin ardından televizyon programına telefon ile bağlanan Everest Yeminli Mali Müşavirlik kurucu ortağı Fedai Aydın, tütün mamullerinin fiyatında ÖTV’nin hesaplanmasındaki özel durumun söz konusu olduğunu ve verginin tüketiciye satış fiyatı üzerinden hesaplandığını ifade etti. Buna ek olarak ÖTV tutarı üzerinden bir de KDV alındığını sözlerine ekledi.

Dolayısıyla 15 TL’ye satılan bir paket sigaranın 12,76 TL’lik tutarının tamamen vergilerden oluştuğunu ifade eden Aydın, bayinin kârı ile birlikte vergisiz bir paket sigaranın fiyatının 2,24 TL olduğunu söyledi. Bu nedenle ÖTV’de yaşanan artışın sigara fiyatlarına daha yüksek bir şekilde yansıdığını kaydeden Aydın, söz konusu tütün ürünlerine yapılan zammın enflasyonu %7 civarında yukarı çekebileceğini ifade etti.