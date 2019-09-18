Tuzla'da fabrika yangını

Asayiş 18.09.2019, 13:37
Tuzla'da fabrika yangını
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İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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