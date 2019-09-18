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Tuzla'da fabrika yangını
Asayiş
18.09.2019, 13:37
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İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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#ankara
#samsun
#ekonomi
#istanbul
#Motorine zam
#Mut
#Neslican Tay
#malatya
#yurtta hava durumu
#Milliyetçi Hareket Partisi
#emre aşık
#Sağ blok
#türkiye gündem özetleri
#GÜNDEM ÖZETİ 18 Eylül 2019
#Çiçekli köyü
#izmir
#Tom Turcich
#Çankaya Belediyesi
#Amatör futbol
#Ankara Güzellik Salonu
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