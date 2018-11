UBER BİTTİ. SIRADA İKİ TEKERLEKLİ TAKSİ...

Bülent Ertekin

Bir kaç gün öncesinde

https://www.haberlerankara.com/altinda-mercedes-olsa-ne-yazar-5801yy.htm

makale yazmış idik. Yazmış olduğumuz bu makalede taksiciler ile uberciler arasındaki kavganın sonucunda alınan kararlardan bir tanesini ele almış idik. Son alınan karar gereğince taksici esnafımızın altındaki araçlar yenileniyor idi. Hatta marka ve renkleri ile basın karşısına geçilip tanıtımları bile yapılmıştı. Biz de buna istinaden altında "Mercedes olsa ne yazar" illa eğitim eğitim eğitim dedik durduk. Dedik demesine de makalenin içinde geçen bir cümleye takılan bir abimiz-ki kendisini uzaktan yakından tanımam-yapmış olduğu yorumda "siz ya ubercisiniz yâda amerikan sempatizanısınız gibi absürd bir şeyler yazmış. Oysa ne Amerikan sevdalısıyım, ne uber taraftarı, nede ticari bir taksim var. Söylediğim tek şey öncelikli olarak TAKSİCİ kardeşlerimizi iyi bir eğitimden geçirilmesi,saçına, sakalına, gömleğine, konuşmasına hatta ve hatta araç içerisindeki oturuşuna kadar güzel bir eğitimden geçirilmesi idi. Eğitimden kastımız buydu. Zira siz aracı kullananı eğitmeden altına ister bmw, ister mercedes, ister lombargini çekin hiç bir şey ifade etmez.

Yorumu yapan abimizin zoruna giden bir diğer ifade ise gene makalenin içinde geçen RANT KAYMAĞININ KİMSELER ile PAYLAŞILMAK İSTENİLMEMESİ idi. Zira yirmi milyonluk nüfusu ve ulaşım problem olan, buna karşılık taksi ve diğer ulaşım ihtiyaçlarının hiç BİTMEYECEK olan debi derya bir şehirde yaşıyoruz.. Benim UBERe taraftar olmam bir kere söz konusu olmaz. Zira benim için HİZMET ve KALİTESI önemli. Hizmeti ve hizmetin en kalitelisini yapan, her sahada maddi veya manevi karşılığını bulur. Otuz yıllık hizmet sektöründe çalışan birisi olarak deneyimlerim ve bilgim bunu işaret ediyor.

Hizmet sektörlerinin hangi branşına ve sahasına bakarsanız bakın bir rekabet vardır. Aynı işi yapan bir değil bir çok firma vardır. Bu menfi bir durum değil aksine her firma için müspet bir durum bir zenginliktir. Zira aynı işi yapan bu firmalar arasında kıyasıya bir rekabet olur. Bu rekabet yapılan işin her safhasına en iyi şekilde yansır. Bırakın yapılan işi, işi yapan adama kadar gider. Öyle değil mi?

Misal mi ? Misal bir değil birçok.

Havayolları sahasına bakalım.

THY.

PEGASUS.

FLY vs vs vs...

KARAYOLLARI

VARAN

ULUSOY

PAMUKKALE vs vs vs...

GIDA

ÜLKER

NESTLE

ETI

TORKU vs vs vs...

AVM

MİGROS

ŞOK

HALKMAR

A101

BİM vs vs vs

Bunu niye yazdım. Dün yayınlanan bir habere göre Uber ve taksici kavgasını geride bırakıyoruz derken şimdi de MOTOSİKLET TAKSİLER çıktı. Kısa mesafelerde tercih edilen ve taksi ücretinin yarısına çalışan motosikletçilerin hızla yayılmasıyla yeni bir tartışma başladı. Taksiciler tipki UBERDE OLDUĞU gibi ‘korsan’ diye karşı çıkıyor, onlar ise ‘paylaşım ekonomisi’ne işaret ediyor.

(05 Kasım 2018, 04:00 )

Taksici kardeşlerimiz bu uygulamayada cephe almışlar. Beyler, ne derseniz deyin. Lakin sizin istediğiniz gibi bir dünya yok. Yok böyle birşey. Burası demirperde ülkesimi ki herşey tek olacak. Uçak firması bir tane, karayolları taşıması bir tane, bir tane avm bir tane taksi vs vs vs.

Serbest ticaretin ve rekabetin olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE

TİCARİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREN HERKES ALTERNATİF BİR İŞ KURABİLİR.

Yeni bir konsept ile taksicilik sektoründe hizmet verebilir.

Buna kimse mani olamaz. Yeter ki kanunlar ve yasalar çerçevesinde olsun.

REKABET İYİDİR.

REKABET KENDİNİ YENİLEMEKTİR.

REKABET VATANDAŞA KÂRDIR.

REKABET İLLEDE REKABET...

Selâm ve dua ile...