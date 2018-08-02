  • BIST 95.033
  • Altın 199,141
  • Dolar 5,0824
  • Euro 5,9025
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 31 °C

Ücretsiz aile danışmanlık hizmeti

»
Ücretsiz aile danışmanlık hizmeti
Kişisel gelişimine katkı sağlamak, aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla Sincan Belediyesi Kültür Merkezlerinde aile danışmanlık hizmeti veriliyor.

Toplumsal değer seminerlerinden, çocuk eğitimi seminerlerine, ailede iletişim seminerlerinden sağlık seminerlerine kadar pek çok konuda vatandaşları bilgilendiren Sincan Belediyesi belirli periyodlarla “Mutlu Aile Sağlıklı Gelecek” seminerleri düzenliyor.

“AİLE DANIŞMANLARI SİZİ DİNLİYOR”

Kültür Merkezlerinde belirli periyotlarla Aile danışmanı Sosyolog Sümeyye İleri Bolu kadın ve çocuklarla bir araya geliyor, “Mutlu Aile Sağlıklı Gelecek” temalı eğitim seminerleri düzenleniyor. Seminerde müzik eşliğinde terapiler yapılıyor, ardından danışanların sorunlarına çözüm aranıyor. Dileyen danışanlar eğitim semineri sonrasında aile danışmanları ile bire bir görüşebiliyor. 

DANIŞMANLIK HİZMETİ ÇOCUKLARI DA KAPSIYOR

Aile büyüklerinin yanı sıra çocuklara da yönelik eğitim seminerleri sık sık düzenleniyor. Sincan Belediyesi bünyesinde bulunan danışmanlar çocuklarla yakından ilgileniyor. Özellikle bireysel görüşmeler yapılıyor, aile içerisinde ve sosyal yaşamda çocuğun rolü değerlendiriliyor.

SİNCAN HALKI HİZMETTEN MEMNUN

Danışmanlık hizmeti tek gün ile de sınırlı kalmıyor. Aile bireyleri danışmanlara rahatlıkla ulaşabiliyor, Aile danışmanları da süreci takip ederek aile bireyleri ile zaman zaman görüşmeler yapıyor. Sincan halkı hizmetten oldukça memnun… seminerlere yoğun ilgi gösteren hanımlar eğitim seminerlerinin ardından kadına, aileye ve çocuklara verdiği değer ve hizmetlerden ötürü Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SİNCAN EVCİL HAYVANLAR PARKI VE MESİRE ALANI, BAŞKENTLİLERİ BEKLİYOR06 Temmuz 2018 Cuma 10:40
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 7’den 70’e her kesimin yanında olmaya devam ediyor04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:54
  • Murat Ercan Ramazan Bayramı’nda da halkla iç içeydi18 Haziran 2018 Pazartesi 12:02
  • Murat Ercan Ankara’da yaşayan hemşehrileri ile iftarda buluştu07 Haziran 2018 Perşembe 12:10
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Kırıkkaleliler Derneği’nin iftarına katıldı06 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
  • Sincan hafta sonu Mustafa Tuna’yı ağırladı04 Haziran 2018 Pazartesi 13:07
  • Sincan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek oluyor01 Haziran 2018 Cuma 11:25
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bu kez Sincan’da görev yapan şoförlerin iftar sofrasına konuk oldu31 Mayıs 2018 Perşembe 12:48
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ve mahalle ziyaretlerine son hız devam ediyor29 Mayıs 2018 Salı 13:04
  • Sincan Ramazan Etkinlikleri için gelen Mustafa Ceceli’yi Lale Meydanı’nda ağırladı28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:19
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim