Ücretsiz aile danışmanlık hizmeti

Kişisel gelişimine katkı sağlamak, aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla Sincan Belediyesi Kültür Merkezlerinde aile danışmanlık hizmeti veriliyor.

Toplumsal değer seminerlerinden, çocuk eğitimi seminerlerine, ailede iletişim seminerlerinden sağlık seminerlerine kadar pek çok konuda vatandaşları bilgilendiren Sincan Belediyesi belirli periyodlarla “Mutlu Aile Sağlıklı Gelecek” seminerleri düzenliyor.

“AİLE DANIŞMANLARI SİZİ DİNLİYOR”

Kültür Merkezlerinde belirli periyotlarla Aile danışmanı Sosyolog Sümeyye İleri Bolu kadın ve çocuklarla bir araya geliyor, “Mutlu Aile Sağlıklı Gelecek” temalı eğitim seminerleri düzenleniyor. Seminerde müzik eşliğinde terapiler yapılıyor, ardından danışanların sorunlarına çözüm aranıyor. Dileyen danışanlar eğitim semineri sonrasında aile danışmanları ile bire bir görüşebiliyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ÇOCUKLARI DA KAPSIYOR

Aile büyüklerinin yanı sıra çocuklara da yönelik eğitim seminerleri sık sık düzenleniyor. Sincan Belediyesi bünyesinde bulunan danışmanlar çocuklarla yakından ilgileniyor. Özellikle bireysel görüşmeler yapılıyor, aile içerisinde ve sosyal yaşamda çocuğun rolü değerlendiriliyor.

SİNCAN HALKI HİZMETTEN MEMNUN

Danışmanlık hizmeti tek gün ile de sınırlı kalmıyor. Aile bireyleri danışmanlara rahatlıkla ulaşabiliyor, Aile danışmanları da süreci takip ederek aile bireyleri ile zaman zaman görüşmeler yapıyor. Sincan halkı hizmetten oldukça memnun… seminerlere yoğun ilgi gösteren hanımlar eğitim seminerlerinin ardından kadına, aileye ve çocuklara verdiği değer ve hizmetlerden ötürü Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletiyor.