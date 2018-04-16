Ucuz siyasetin modası geçti arkadaş!

Eyüphan Kaya

Kürt Türk kavramı üzerinde uzun zamandır ucuz siyaset, kirli politika yapıldı.

Vah ki ne vah!

Kürt mü kazandı?

Türk mü kazandı?

Hiç biri de kazanmadı, tam tersine iki taraf da kaybetti, hiçbir şey olmadıysa bu ucuz siyasetle vakit kaybı oldu.

Siyasetçiler üretken bir iş yapacaklarına gereksiz yere bir biriyle uğraştılar.

Türklere kala kala

“Ne mutlu türküm diyene”

“Bir Türk dünyaya bedeldir”

“Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur”

”Türk polisi”

“Türk jetleri”

“Türk iş adamı” vb.

Peki bu Türk’e maddi manevi bir şey kazandırdı mı?

Maalesef, bir şey kazandırdığı yok.

Tam tersine eğer bu sloganlarla ırkçılık yapılıyor, bir ırkın üstünlüğüne işaret ediliyorsa bu sözler her kullanıldığında kişi günah kazanıyor. Türklere bir gram faydası olmadığı gibi üstelik bazı vatandaşlarımız da huzursuz/mutsuz oluyor.

Ya Kürt meselesi üzerinde siyaset yapanlara ne demeli? Kürt sorunları girift hale getirerek, sulandırıp içinden çıkılmaz bir hal haline getirdiler desem inanın.

Kürtler adına öne çıkan siyasetçiler her şeyden önce Kürtlerin inanç ve kültürüne karşı savaş açtılar. Sebebine gelince bunlar sosyalist olarak siyaset yaptıkları için hareket felsefeleri komünizme dayanıyordu, o da ateist bir düşünceden nemalanıyor.

Maalesef bunlar epey başarılı oldular. Bir kısım Kürt gençlerini iman ve ibadetten yoksun hale getirdiler. Siyasete de bir değer kazandırmadılar. Tam tersine Kürt-Türk arasındaki ayrılık/ayrımcılık makasının daha da açılmasına neden oldular.

Ayrıca bunları derdi Kürt meselesi olmadığı için kendileri gibi düşünen Türklerle omuz onuza siyaset yaptılar. Yani Kürtçülük yapmadılar, zaten tevhit inancına sadık olan Kürtler bunlar için bir tehdit olarak değerlendiriliyordu. Onlar için yoldaş olmak önemli, gerisi teferruat. Aralarına birkaç dindarı da alarak takiye yapmak istediler, ama beklenmedik bir vekil sayısıyla meclise gittikleri halde siyaseten sorumluluğunu yerine getirmeyince foyaları meydana çıktı.

Her iki tarafa da hatırlatmada bulunuyorum.

Bu siyaset artık para etmiyor. Gördünüz son seçimlerde oylarınız çok hızlı bir düşüşe geçti. Hatta aldığınız oylar dahi hiç de hak ettiğiniz oylar değildi onu da bilmenizde fayda var.

Hele ki yeni sistemde bu tür defolu politik partilerin pabuçları dama atılmış, ayrıca halkı aldatmaya da hakları yoktur.

Şimdi ben Devlet Bahçeli’nin siyaset tarzını gözden geçiriyorum, edebiyat içerikli, duyguları okşayan, dinleyiciyi anlık mutlu eden özelliği dışında konuşmalarında işe yarar bir tema bulamıyorum.

İlginçtir, hala dağa taşa ne mutlu Türküm diyene yazdıracağım diyor.

Hallah halhah!

Çektiğimiz, yaşadığımız sorunların birçoğu bu yanlış yaklaşımın eseriyken bu tarzda siyaset yapmak hangi akla hizmettir anlamakta zorlanıyorum.

Bu sistem değişikliği gereği siyaseten ezberinizi bozacaksınız, iki kulvardan birinde siyaset yapacaksınız, başka türlü bir siyasete mahal kalmadı.

Siyasi partilerin halkın getirdiği sistem değişikliği kabul etme ve ona göre kendine ayar verme mecburiyeti var. Bunu yaparlarsa belki siyasete bir kalite gelir diye düşünüyorum.

Bu münasebetle buna adapte olma adına MHP’nin çalışmalarını, çabalarını anlamlı buluyorum.

Ya yeni sistemin içinde ırkçı söylemlerine son verip medenileşecek, ya da Ak Partiyi kendine benzetip birlikte Anadolu insanından tokat yiyecekler. Ama bir şans vermeye değer bence. “Ekel eksere tabidir”(Az çoğa tabi olur) deniliyor, dolayısıyla MHP’ni bu ırkçı hasalıktan kurtulacağına inanıyorum.

Bu ucuz siyasetin modası geçi bence.

HDP bu konuda neyi düşünüyor onu bilemem. Onun sorunu daha büyük, çünkü İslami değerlerle barışık değil, şu melanetli eş başkanlık sistemini bırakır mı? zor gibi gözüküyor.

Hayırlısı olsun bakalım.