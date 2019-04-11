UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'de Ronaldo Yetmedi
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Juventus ile 1-1 berabere kaldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'de Ronaldo Yetmedi
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hollanda takımı Ajax, İtalyan devi Juventus ile 1-1 birlikteye kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, Johan Cruyff Arena'da Juventus'u ağırladı. Davetli takım, 45. dakikada Portekizli yıldız Ronaldo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı Juventus'un üstünlüğü ile bitirildi. İkinci yarıya süratli başlayan Hollanda takımı, 46. dakikada David Neres ile denkliği tuttu. İlerleyen dakikalarda skorda farklılık olmayınca gayret 1-1'lik denklikle bitirildi.
İki ekip arasındaki rövanş 16 Nisan'da İtalya'da oynanacak.
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